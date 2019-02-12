Альметьевцы приняли участие в акции «Лыжня Татарстана-2019»

12 февраля 2019 17:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля в Альметьевске на лыжной трассе городского водохранилища состоялся большой спортивный праздник - массовый лыжный забег «Лыжня Татарстана-2019». В этом году он проводится уже в четырнадцатый раз и привлекает на лыжню любителей лыжного спорта. В стартах приняли участие школьники, студенты ссузов, ввузов, руководители, представители трудовых коллективов предприятий города и района, учреждений, организаций различных форм собственности, ветераны.

Самому молодому участнику гонок Михаилу Первушину - 9 лет, самому старшему - Таипову Шагиту Лутфуловичу - 81 год.

Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Участников приветствовал руководитель Исполкома АМР РТ Марат Гирфанов:

- Альметьевск становится центром зимних видов спорта. На прошедшей неделе завершился Первый трехдневный зимний фестиваль, в котором любители зимних видов спорта могли попробовать свои силы в сноуборде, в скоростном спуске на горных лыжах, биатлоне, в гонках на 50 километров. Очень много гостей приняли участие в альметьевском фестивале. Сегодня – продолжение праздника спорта, физической культуры, здорового образа жизни! Благодаря совместной работе с Компанией «Татнефть» спорт развивается, создаются новые спортивные отделения в наших ДЮСШ. В общеобразовательных городских и сельских школах. В три раза увеличилось количество школьников, занимающихся спортом.

Марат Нилевич пожелал всем хорошего настроения и вышел на старт пятикилометровки.

Ренат Ардинатович пожелал всем успеха и везения, «чтобы лыжи скользили, и здоровье не подводило».

Всего на старт соревнований «Лыжня Татарстана-2019» вышли более пяти тысяч альметьевцев. Победители получили награды, участники – заряд бодрости, а зрители – хорошее настроение.