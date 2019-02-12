Кузбассовцы – победители чемпионата и первенства СФО по тайскому боксу

12 февраля 2019 17:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Кемеровская область

С 6 по 9 февраля в Иркутске состоялись чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу, на которых успешно выступила спортивная сборная команда Кемеровской области. Кузбассовцы завоевали первые общекомандные места во всех трех возрастных группах – мужчины, юниоры, старшие юноши. Всего наши спортсмены привезли домой 34 медали.

Победителями чемпионата СФО (мужчины, женщины 17 лет и старше) в своих весовых категориях стали: Шемягов Кирилл (Кемерово, тренер Жеребцов Василий Викторович), Сайк Эдуард (Киселевск, тренер Ситников Анатолий Анатольевич), Меньшиков Дмитрий (Прокопьевск, тренеры Миллер Виталий Викторович, Винокуров Валерий Юрьевич), Буга Вера (МСМК, г. Кемерово, тренер Жеребцов Василий Викторович), Кан Екатерина (Кемерово, тренер Ильин Виталий Юрьевич).

Победители и призеры чемпионата СФО и первенства СФО среди юниоров по тайскому боксу прошли отбор и получили путевки для участия в чемпионате России и первенстве России среди юниоров соответственно, которые состоятся с 26 марта по 1 апреля в Перми.

Победители и призеры первенства СФО среди старших юношей по тайскому боксу (в весовых категориях 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,5, 67) стали кандидатами для участия в финальном этапе Спартакиады учащихся России, который состоится в октябре в Краснодарском крае.

Такое успешное выступление спортсменов Кемеровской области стало возможным при непосредственной поддержке многолетнего спонсора Федерации тайского бокса Кузбасса – компании ЗАО «Стройсервис» (генеральный директор – Д.Н. Николаев), которая отмечает в этом году свое 25-летие.