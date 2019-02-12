Хозяева хоккейного поля не смогут побороться за медали игр «Дети Азии»

12 февраля 2019 17:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сахалинская сборная команда по хоккею завершила борьбу за медали I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии.

Островитяне не смогли пройти жернова группового этапа. В первой битве с японцами они потерпели поражение со счётом 2:3. В схватке с сибиряками итог стал куда более печальным, сахалинцы пропустили 21 шайбу, ответив сопернику только одной забитой. Последним испытанием для хозяев поля перед игрой с Кувейтом (где чтоб проиграть, нужно очень очень постараться) стал матч с командой Дальневосточного федерального округа. Но и здесь, несмотря на старание и упорство островитян, победу пришлось уступить, причём тоже не с самым приятным счётом – 0:5.

- Сложно говорить сейчас, все ребята бились до последнего, где-то не хватало мастерства, где-то везения. Многие моменты не получилось реализовать, хотя шансы были. ДФО сильная команда. Определённо не хватало Тимофея Лебедева - игрока первого звена. Но из-за травмы ему пришлось покинуть лёд, - поделился вратарь нашей сборной Никита Радченко.

Несмотря на поражение в сухую, дальневосточный соперник оценил сопротивление островитян.

- Команда Сахалина среднего уровня, но играть с ними достаточно тяжело, они скоростные, быстрые, - отметил нападающий хоккейной дружины ДФО Эмиль Киселёв.

- Конечно, мы уступаем противникам как в тактике, так и физике. Сказывается отсутствие определённого опыта. Там ребята тренируются с пяти лет, а нашему ледовому полю всего шесть. На игру с ДФО мы все были настроены, боролись, но много пропустили и дальше уже не смогли отыграться, - подытожил Капитан команды Алексей Панченко.

По словам тренера Владимира Кормачева, опыт участия в играх «Дети Азии» показал, что островных спортсменов ждёт большая работа, чтобы соответствовать уровню спортсменов с материка. Для сахалинцев это первый турнир такого масштаба. Парни выложились по максимуму, но не смогли прыгнуть выше своей головы.

Кстати, в матче с Кувейтом островная сборная сыграла со счётом 28:0.