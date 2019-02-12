Заинские школьники разыграли медали в биатлоне

12 февраля 2019 17:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В рамках месячника оборонно-массовой работы на базе МБОУ «Верхненалимская ООШ» прошли соревнования по Биатлону среди обучающихся образовательных организации Заинского муниципального района. Гонки посвящены 30-летию вывода советских войск с территории Республики Афганистан и памяти ветерана Великой Отечественной войны, Кавалера ордена Красной Звезды, Ордена Славы III степени, ветерана педагогического труда Никиты Васильевича Осипова.

На соревнованиях присутствовали председатель совета Заинской МО РОГО ДОСААФ РТ Глухов Н.Н., начальник местного штаба «Юнармия» Ширяев А.И., методист Управления образования Гатина Л.Д.

С приветственным словом выступил глава местной оборонной организации Николай Глухов. Он пожелал ребятам хорошей лыжни и меткости в стрельбе.

В соревнованиях приняли участие 17 команд из сельских и городских школ (в команде – по 2 юношей и 1 девушки). Ход свободный, дистанция 2 км (2 круга) со стрельбой из пневматической винтовки, из положения, лежа с упором, дистанция 10 метров. 5 выстрелов. В случае непопадания 1 круг штраф.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан» совместно с Заинской МО РОГО ДОСААФ РТ.

Непосредственное проведение соревнований (подготовка мест соревнований, прием участников и соблюдение техники безопасности) было возложено на директора МБОУ «Верхненалимская ООШ» Насирова И.И. и учителя ОБЖ (ОВС) Абзалова Р.Ж.

На 1 этапе дистанцию проходили юноши, передавали эстафету девочкам и в завершении гонки бежали юноши.

На первом же этапе определились лидеры гонок: это среди городских школ - школы №№ 4, 6 и 7, а также татарская гимназия. Среди сельских школ вперед вырвались Кадыровская, Верхненалимская, Савалеевская, Светлоозерская.

Все пять мишеней поразили среди девочек - Ишмухаметова Ильназ (СОШ 4), Игнатьева Ольга (Сарсаз-Багряжская ООШ), среди юношей - Хайруллин Дамир, Давыдов Евгений (СОШ 4), Лопатин Глеб (СОШ 7).

В личном зачете показали лучшие результаты: среди девушек - Ишмухаметова Ильназ (СОШ4), Кознекова София (СОШ 6), Насирова Регина (Верхненалимская ООШ), среди юношей - Давыдов Евгений (СОШ 4), Лопатин Глеб (СОШ 7), Ибрагимов Ильназ (Верхненалимская ООШ).

По итогам соревнований места распределились следующим образом.

Среди городских школ:

1 место - МБОУ «ЗСОШ №4»

2 место - МБОУ «ЗСОШ №6»

3 место - МБОУ «ЗСОШ №7»

Среди сельских школ:

1 место - МБОУ «Верхненалимская ООШ»

2 место заняли - МБОУ «Светлоозерская ООШ» и МБОУ «Верхненалимская ООШ»-2

3 место - МБОУ «Кадыровская СОШ»