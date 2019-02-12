В Заинском районе прошел этап IX Республиканского темпо-турнира по шашкам и шахматам

11 февраля на стадионе «Энергия» прошел Муниципальный этап IX Республиканского темпо-турнира по шашкам и шахматам среди пенсионеров.
Результаты соревнований:
По шахматам среди мужчин:
1 место - Герасимов Б.В.
2 место – Демидов Е.А.
3 место – Игнатович А.Г.
По шахматам среди женщин:
1 место – Бутакова Г.К.
По шашкам среди мужчин:
1 место – Гришин П.М.
2 место – Михайлов Н.А.
3 место – Габбасов М.В.
По шашкам среди женщин:
1 место – Фокина Т.А.
2 место – Мухина Н.И.
2 место – Склярова Л.П.
3 место – Шайхутдинова Н.Г.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района.