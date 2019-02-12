В Заинском районе прошел этап IX Республиканского темпо-турнира по шашкам и шахматам

12 февраля 2019 17:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

11 февраля на стадионе «Энергия» прошел Муниципальный этап IX Республиканского темпо-турнира по шашкам и шахматам среди пенсионеров.

Результаты соревнований:

По шахматам среди мужчин:

1 место - Герасимов Б.В.

2 место – Демидов Е.А.

3 место – Игнатович А.Г.

По шахматам среди женщин:

1 место – Бутакова Г.К.

По шашкам среди мужчин:

1 место – Гришин П.М.

2 место – Михайлов Н.А.

3 место – Габбасов М.В.

По шашкам среди женщин:

1 место – Фокина Т.А.

2 место – Мухина Н.И.

2 место – Склярова Л.П.

3 место – Шайхутдинова Н.Г.

Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района.