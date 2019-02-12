В Сыктывкаре завершился чемпионат Республики Коми по художественной гимнастике

В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток в возрасте от 8 лет и старше из Сыктывкара и Усинска. Спортсменки боролись за награды чемпионата как в индивидуальных упражнениях, так и в групповых.

Как отметила главный судья соревнований Ольга Куклина, турнир прошел на высоком спортивном и организационном уровне. Однако, на соревнованиях очень не хватало зрителей на трибунах.

«Как известно, из-за карантина было принято решение провести чемпионат без зрителей. Болельщики всегда создают особую атмосферу в зале, поддерживают гимнасток. В этот раз девчонкам этого явно не хватало», - прокомментировала Ольга Куклина.

Уже через неделю у сильнейших гимнасток региона новый старт. С 19 по 23 февраля в Великом Новгороде пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа, на котором выступит сборная Коми. Кроме двух команд-групповичек, которые будут бороться за медали по программе Мастеров спорта, в составе региональной команды еще 6 юных граций. В индивидуальном зачете республику представят Анастасия Прокушева, Снежана Хомутинникова, Софья Мороз, Анна Выборова, Софья Ляпунова и Моника Алешихина.

Итоги соревнований

Индивидуальная программа. Общий зачет:

2002 г.р.

1 место Анастасия Прокушева

2 место Снежана Хомутинникова

3 место Ксения Вищур

2003 г.р.

1 место Софья Мороз

2 место Анна Выборова

3 место Ляпунова Софья

2004 г.р.

1 место Екатерина Яшина, Арина Штарк

2 место Анастасия Игнатова

3 место Алена Котова

2005 г.р.

1 место Жданова Таисия

2 место Касаткина Виктория

3 место Лебедева Полина

2006 г.р.

1 место Эрика Клёкгамэр

2 место Валерия Николайченко

3 место Анна Нисина

2007 г.р.

1 место Камила Гафарова

2 место Екатерина Ягольницкая

3 место Анастасия Смирнова

2008 г.р.

1 место Екатерина Довгань

2 место Ксения Белоусова

3 место Арина Некрасова

Групповые упражнения:

1 разряд

1 место «Сияние Севера» (СШОР №1)

2 место «Усинск-1» (Усинск)

3 место «Раскрасавицы» (Усинск)

2008-2009 г.р.

1 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)

2 место «Конфетти» (СШОР №1)

3 место «Амазонки» (Дети в спорте)

2009 -2010 г.р.

1 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)

2 место «Солнышко (СШОР №1)

3 место «Жар-птица» (СШОР №1)

2010-2011 г.р.

1 место «Карамельки» (СШОР №1)

2 место «Золотая рыбка», «Этюд» (СШОР №1)

3 место «Карандаши (Усинск)

КМС

1 место «Синяя птица» (СШОР №1)

2 место СШОР №1 (СШОР №1)

3 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)

МС

1 место СШОР №1 МС1 (СШОР №1)

2 место СШОР №1 МС2 (СШОР №1)

Финалы (с предметами):

КМС булавы

1 место Арина Штарк

2 место Виктория Касаткина

3 место Екатерина Яшина

КМС лента

1 место Арина Штарк

2 место Анастасия Игнатова

3 место Эрика Клёкгамэр

КМС мяч

1 место Виктория Касаткина

2 место Таисия Жданова

3 место - Екатерина Яшина

КМС скакалка

1 место Таисия Жданова

2 место Екатерина Яшина

3 место Арина Штарк, Эрика Клёкгамэр

МС булавы

1 место Анастасия Прокушева

2 место Анна Выборова

3 место Ксения Вищур

МС лента

1 место Анастасия Прокушева

2 место Снежана Хомутинникова

3 место Софья Ляпунова

МС мяч

1 место Снежана Хомутинникова

2 место Анна Выборова

3 место Анастасия Прокушева

МС обруч

1 место Снежана Хомутинникова

2 место Софья Мороз

3 место Софья Ляпунова