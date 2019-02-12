В Сыктывкаре завершился чемпионат Республики Коми по художественной гимнастике

В соревнованиях приняли участие более 150 гимнасток в возрасте от 8 лет и старше из Сыктывкара и Усинска. Спортсменки боролись за награды чемпионата как в индивидуальных упражнениях, так и в групповых.
Как отметила главный судья соревнований Ольга Куклина, турнир прошел на высоком спортивном и организационном уровне. Однако, на соревнованиях очень не хватало зрителей на трибунах.
«Как известно, из-за карантина было принято решение провести чемпионат без зрителей. Болельщики всегда создают особую атмосферу в зале, поддерживают гимнасток. В этот раз девчонкам этого явно не хватало», - прокомментировала Ольга Куклина.
Уже через неделю у сильнейших гимнасток региона новый старт. С 19 по 23 февраля в Великом Новгороде пройдет чемпионат Северо-Западного федерального округа, на котором выступит сборная Коми. Кроме двух команд-групповичек, которые будут бороться за медали по программе Мастеров спорта, в составе региональной команды еще 6 юных граций. В индивидуальном зачете республику представят Анастасия Прокушева, Снежана Хомутинникова, Софья Мороз, Анна Выборова, Софья Ляпунова и Моника Алешихина.
Итоги соревнований
Индивидуальная программа. Общий зачет:
2002 г.р.
1 место Анастасия Прокушева
2 место Снежана Хомутинникова
3 место Ксения Вищур
2003 г.р.
1 место Софья Мороз
2 место Анна Выборова
3 место Ляпунова Софья
2004 г.р.
1 место Екатерина Яшина, Арина Штарк
2 место Анастасия Игнатова
3 место Алена Котова
2005 г.р.
1 место Жданова Таисия
2 место Касаткина Виктория
3 место Лебедева Полина
2006 г.р.
1 место Эрика Клёкгамэр
2 место Валерия Николайченко
3 место Анна Нисина
2007 г.р.
1 место Камила Гафарова
2 место Екатерина Ягольницкая
3 место Анастасия Смирнова
2008 г.р.
1 место Екатерина Довгань
2 место Ксения Белоусова
3 место Арина Некрасова
Групповые упражнения:
1 разряд
1 место «Сияние Севера» (СШОР №1)
2 место «Усинск-1» (Усинск)
3 место «Раскрасавицы» (Усинск)
2008-2009 г.р.
1 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)
2 место «Конфетти» (СШОР №1)
3 место «Амазонки» (Дети в спорте)
2009 -2010 г.р.
1 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)
2 место «Солнышко (СШОР №1)
3 место «Жар-птица» (СШОР №1)
2010-2011 г.р.
1 место «Карамельки» (СШОР №1)
2 место «Золотая рыбка», «Этюд» (СШОР №1)
3 место «Карандаши (Усинск)
КМС
1 место «Синяя птица» (СШОР №1)
2 место СШОР №1 (СШОР №1)
3 место «Орбита» (ЦДО №1 Орбита)
МС
1 место СШОР №1 МС1 (СШОР №1)
2 место СШОР №1 МС2 (СШОР №1)
Финалы (с предметами):
КМС булавы
1 место Арина Штарк
2 место Виктория Касаткина
3 место Екатерина Яшина
КМС лента
1 место Арина Штарк
2 место Анастасия Игнатова
3 место Эрика Клёкгамэр
КМС мяч
1 место Виктория Касаткина
2 место Таисия Жданова
3 место - Екатерина Яшина
КМС скакалка
1 место Таисия Жданова
2 место Екатерина Яшина
3 место Арина Штарк, Эрика Клёкгамэр
МС булавы
1 место Анастасия Прокушева
2 место Анна Выборова
3 место Ксения Вищур
МС лента
1 место Анастасия Прокушева
2 место Снежана Хомутинникова
3 место Софья Ляпунова
МС мяч
1 место Снежана Хомутинникова
2 место Анна Выборова
3 место Анастасия Прокушева
МС обруч
1 место Снежана Хомутинникова
2 место Софья Мороз
3 место Софья Ляпунова