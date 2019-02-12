Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России-2019» прошли в Менделеевске

12 февраля 2019 18:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Эта гонка вот уже несколько десятилетий объединяет любителей лыжного спорта по всей стране. Это яркий зимний праздник, традиция которого началась в 1982 году. По традиции, гонка проводится во вторую субботу февраля, поэтому датой старта «Лыжни России» в этом сезоне определили 9 число.

В Менделеевске на лыжной трассе собрались более 1300 участников. Перед стартом участников поприветствовал глава района Валерий Чершинцев:

«Отрадно, что с каждым годом любителей лыжного спорта становится все больше, это говорит о том, что менделеевцы за здоровый образ жизни. В 2019 году начнется строительство новой лыжной базы, где будет все необходимое. Наши спортсмены еще покажут достойные результаты и проложат лыжню к олимпийским вершинам»

На финише всем участникам дарили фирменные магнитики и ленточки триколор, также менделеевцы могли согреться горячим чаем.

В завершении мероприятия состоялось награждение по номинациям.Самыми юными участниками стали Раян Мухаметгалеев и Амалия Костина , а возрастными Роза Юсупова и Николай Шишкин. Самыми спортивными семьями признаны Мухаметгалеевы, Мухтаевы, Клименко, Имасовы и Егоровы.