На РЛК им. Раисы Сметаниной пройдет чемпионат войск национальной гвардии по лыжным гонкам

12 февраля 2019 18:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Республике Коми с 12 по 16 февраля пройдет чемпионат войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью.



Соревнования соберут более 120 участников из семи команд округов войск национальной гвардии Российской Федерации и Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского. Впервые в соревнованиях примут участие и представители Южного округа ведомства.



Как пояснил председатель спортивного комитета ФСВНГ РФ и главный судья соревнований полковник Владимир Малофеев, в этом году впервые было принято решение провести чемпионат на Кубок Олимпийского Чемпиона Александра Легкова. Триумфатор зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи посетит Республику Коми и РЛК Имени Раисы Сметаниной 16 февраля и лично вручит награды победителям и призерам ведомственных соревнований. Напомним, что в прошлом году почетным гостем турнира был другой знаменитый российский лыжник – чемпион мира Сергей Устюгов.



Ведомственные состязания традиционно пройдут на базе РЛК имени Раисы Сметаниной и республиканского спортивно-стрелкового клуба ДОСААФ России. Соревнования по лыжным гонкам проводятся на сыктывкарской лыжне второй год подряд, и как отмечают организаторы соревнований, в Сыктывкаре достойные условия для проведения состязаний.



«Большинство спортсменов, которые участвуют в наших чемпионатах, здесь находилось на сборах, на других мероприятиях. Нам важно, что им здесь удобно. В Сыктывкаре серьезно подходят к лыжным гонкам, на высоком организационном уровне проводят соревнования», - рассказал на пресс-конференции со СМИ Владимир Малофеев.



Среди военнослужащих и сотрудников Росгвардии много профессиональных спортсменов. На сегодня известно, что в лыжных гонках примут участие известные спортсмены Сергей Турышев, Александр Гребенько, участники Олимпийских игр Петр Седов, Василий Рочев и Алексей Виценко, а также представители сборных Республики Коми Антон Зюзев, Виктория Мелина, Илья Машуков.



Открытие чемпионата состоится завтра, 13 февраля, в 10 часов на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной. В этот же день со спринта классическим стилем начнутся соревнования по лыжным гонкам. Во второй день соревнований росгвардейцев ждет гонка свободным стилем: женщины бегут 5 километров, мужчины – 15 км. В пятницу участники проявят свои способности в служебном двоеборье на базе республиканского спортивно-стрелкового клуба «ДОСААФ» России. В день завершения чемпионата, 16 февраля состоится смешанная эстафета.