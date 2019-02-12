Антюх поздравила с 40-летием коллектив «Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике»

12 февраля 2019 18:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Санкт-Петербург и область

В Спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» состоялся открытый «Кубок Школы высшего спортивного мастерства по легкой атлетике». Нынешние соревнования были посвящены 40-летию со дня основания знаменитой спортивной школы города на Неве, которая сегодня официально именуется Центром олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

В торжественной церемонии открытия праздника принимали участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Антюх, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина, олимпийские чемпионы Вера Комисова и Виктор Ращупкин.

Наталья Антюх поздравила коллектив родной для себя ШВСМ с юбилеем и пожелала новых спортивных успехов и достижений. Затем руководитель отраслевого ведомства внимательно наблюдала за детскими забегами, инициатором которых в рамках «Кубка ШВСМ» Наталья Николаевна была еще в прошлом году, и наградила юных спортсменов памятными подарками.

Юбилейный турнир собрал более 300 легкоатлетов из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Карелия, Череповца, Смоленска, Нижнего Новгорода и Великого Новгорода.

Воспитанниками Школы за всю ее историю завоевано 18 олимпийских медалей, в том числе 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград. Сразу пять олимпийских чемпионов являются выходцами из ШВСМ – Татьяна Казанкина, Вера Комисова, Виктор Ращупкин, Светлана Кривелева и Наталья Антюх.