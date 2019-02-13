В Сабинском районе разыграли кубок по хоккею - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 февраля 2019 12:35Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Сабинском районе разыграли кубок по хоккею

10 февраля прошел турнир по хоккею с шайбой на Кубок Сабинского муниципального района, приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

В первой игре встречались команды Сабабаш и Юлбат. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу команды Сабабаш. Во второй игре встречались команды Мешабаш и Сабы, счет матча 13:4 в пользу команды Сабы. В третьей игре встречались команды Тимершик и Шемордан. Со счетом 4:0 выиграла команда Шемордан. В четвертой игре встречались команды Шикши и Евлаштау в обоюдоострой, контратакующей игре верх одержала команда Шикши со счетом 4:2.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта