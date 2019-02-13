В Сабинском районе разыграли кубок по хоккею

13 февраля 2019 12:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

10 февраля прошел турнир по хоккею с шайбой на Кубок Сабинского муниципального района, приуроченный ко Дню зимних видов спорта.

В первой игре встречались команды Сабабаш и Юлбат. Игра завершилась со счетом 7:3 в пользу команды Сабабаш. Во второй игре встречались команды Мешабаш и Сабы, счет матча 13:4 в пользу команды Сабы. В третьей игре встречались команды Тимершик и Шемордан. Со счетом 4:0 выиграла команда Шемордан. В четвертой игре встречались команды Шикши и Евлаштау в обоюдоострой, контратакующей игре верх одержала команда Шикши со счетом 4:2.