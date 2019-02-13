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13 февраля 2019 12:37Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Певец Натан выступил на сцене игр «Детей Азии»

В Южно-Сахалинске прошёл концерт известного артиста лейбла Black Star Натана. Артист спел на сцене Культурного парка, который развернулся у Дома Правительства области. Своим зажигательным выступлением певец не просто согрел и развлёк публику, но и продолжил череду концертов в честь игр «Дети Азии».

Натан исполнил такие популярные хиты, как "Я хочу быть с ней", "Ты готов услышать нет?", а также "Дерзкая". Именно эти треки больше всего принесли артисту известность. Об играх «Дети Азии» артист узнал совсем недавно.

- Впервые услышал об играх и приятно удивлён, ведь очень здорово, что такие мероприятия проводятся именно для детей. Если бы у нас в свое время было такое, я бы с удовольствием хотел принять участие, - сообщает артист.

По мнению певца, спортсмен должен быть организованным, ведь дисциплина основа всего: побед, успехов, достижений. Она является важной частью любого человека.

Сам артист в свободное время зимой катается на сноуборде. Однако, если бы у него была возможность посмотреть Игры, то он выбрал бы следить за хоккеем.

- Я в нем плохо разбираюсь, но думаю, что детский хоккей поможет больше понять в этом виде спорта. Очень хочу болеть за хоккей, – поделился артист.

Певец родом из Казахстана. Узнав о том, что сборная его родины заняла первое и второе места в соревнованиях по шорт-треку, Натан был очень рад. Конечно, на играх певец поддерживает все сборные и желает участникам получить побольше вдохновения от соревнований и почувствовать вкус победы, чтобы, вернувшись домой, развиваться дальше в своём виде спорта.

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