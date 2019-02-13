Сахалинец Константин Коковуров вошел в пятерку лучших на первенстве Европы по каратэ WKF в Дании

13 февраля 2019 12:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В городе Ольборг (Дания) завершилось 46-е первенство Европы по каратэ. В крупнейших молодежных европейских соревнованиях за звание сильнейшего боролись 1000 спортсменов из 51 страны.

В составе сборной команды России в соревнованиях участвовали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области Константин Коковуров (тренеры Анастасия Ким и Леонид Ким) и Евгений Сон (тренеры Керимов Расул и Леонид Ким).

Выступая среди юношей 14-15 лет в самой «тяжелой» весовой категории свыше 70 кг, в шаге от пьедестала остановился Константин Коковуров.

По ходу турнира он одержал уверенную победу над спортсменом с Кипра Христосом Иоанну (2:0) и чехом Мартином Элиасом (1:0). В поединке за выход в финал Константин проиграл чемпиону в своей весовой категории Ахмету Булуту (1:4) и продолжил борьбу за третье место, где уступил спортсмену из Германии Константиносу Папастергиосу при счете 0:0 по решению судей – «хантэй».

Евгений Сон занял 17 место в категории 14-15 лет кумитэ до 57 кг, уступив бронзовому призеру соревнований Хосейну Мамедли из Азербайджана (0:2).

Всего на первенстве Европы 2019 в Дании российская сборная завоевала 5 золотых, 1 серебряную, 6 бронзовых наград и заняла 3 место в медальном зачете, пропустив вперед только команды Турции и Италии.