В Омске определились аэробисты, которые отправятся на чемпионат Сибири

13 февраля 2019 12:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В спортивном комплексе «Юность» завершились чемпионат и первенство Омской области по спортивной аэробике. Турнир собрал более 200 спортсменов в трех возрастных категориях: 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше.

Среди тех, кто вышел на спортивную площадку, было немало именитых омских спортсменов. Поэтому молодые атлеты не только демонстрировали свое мастерство компетентным судьям, но и получили шанс научиться премудростям аэробики у титулованных коллег. В частности, за медали чемпионата области боролись мастер спорта международного класса, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира Роман Семёнов; мастер спорта, чемпион мира Тимур Алитовский; чемпион Европы, неоднократный призер и победитель международных спортивных форумов Алексей Журавлёв; мастера спорта, чемпионы России-2018 Софья Рехмонен, Софья Кириллова, Юлия Кравченко, Елена Киселёва, Полина Арефьева, Семён Махов.

К слову, все из перечисленных спортсменов добрались до наград турнира. Софья Кириллова (СДЮСАШОР им. А. Кожевникова) стала чемпионкой в индивидуальном выступлении у женщин, Софья Рехмонен в этой же категории стала второй. Третье место заняла Ольга Анисенкина (ДЮСШ № 1). У мужчин на первую позицию вышел Роман Семёнов, вторым стал Тимур Алитовский, замкнул тройку призеров Семён Махов (все – СДЮСАШОР им. А. Кожевникова).

Соревнования трио завершились победой Романа Семёнова, Алексея Журавлёва и Семёна Махова. Второе место заняли Ольга Анисенкина, Анастасия Боровик и Светлана Старкина (все – ДЮСШ № 1), третье – Виктория Сипко, Полина Арефьева и Елизавета Добрынина (все – СДЮСАШОР им. А. Кожевникова).

В группе чемпионками стали Анна Ескина, Анастасия Блинова, Анна Ведехина, Мария Копытина и Кристина Гребенщикова, в танцевальной гимнастике лучший результат показали Полина Арефьева, Ирина Добрягина, Софья Кириллова, Елена Киселёва, Юлия Кравченко, Софья Рехмонен, Елизавета Петрова и Семён Махов.

На гимнастической платформе не было равных Дане Маусымбаевой, Марии Ткаченко, Веронике Коваленко, Елизавете Лопарёвой, Анастасии Мамаевой, Алёне Беляевой, Анастасии Шитовой и Марии Сафроновой из СК «Политехник» (ОмГТУ).

Добавим, что омский турнир стал отборочным к чемпионату и первенству Сибирского федерального округа, которые пройдут с 1 по 3 марта в Новосибирске.