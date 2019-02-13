Участников игр «Дети Азии» познакомили с пятнистыми оленями и якутскими лошадьми на Сахалине

13 февраля 2019 13:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Индийские фигуристы побывали на оленеводческом хозяйстве в сахалинском селе Мицулёвка.

Чтобы познакомить участников I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» с уникальными красотами островного региона, организаторы крупномасштабного события регулярно устраивают для спортсменов познавательные экскурсии по туристическим объектам Сахалина.

Недавно атлетам из Филиппин посчастливилось покататься на снегоходах и в собачьих упряжках на базе центра технических видов спорта. Сегодня делегация спортсменов из Индии отправилась в оленеводческое хозяйство, где юные фигуристы во главе с представителем команды смогли понаблюдать за жизнью пятнистых оленей и якутских лошадей. Для уроженцев жаркой страны это стало настоящей экзотикой. Индийцы настолько были увлечены кормлением животных, что совсем забыли про сахалинский мороз. На удивление, гости оказались очень закалёнными.

- Мы в восторге от Сахалина. Несмотря на холод, это прекрасное место и мы очень рады быть здесь. В Индии тоже есть парки с оленями, но там всё по-другому - местность пустынная, соответственно, и животные другие. Таких оленей, как у вас, мы ещё не видели, - отметил представитель команды Махендра Татед.

По словам его воспитанников, местные олени и лошади очень милые и дружелюбные животные.

- Очень необычно. Сегодня сильный мороз - 28 градусов, а мы приехали из тёплой страны, где сейчас +45. Но мы чувствуем себя достаточно комфортно и очень рады присутствовать на такой увлекательной экскурсии, - отметили фигуристы Ананду Аджаяраж и Приям Татедздесь. – Мы счастливы, что участвуем в играх «Дети Азии». Получаем ценный опыт, который в дальнейшем можно будет применять в спортивной карьере.

На экскурсии участники могли попить горячий сладкий чай и погреться у мангала. Представитель индийской делегации выразил огромную благодарность администрации Сахалинской области и лично президенту России Владимиру Путину за хорошую организацию соревнований и культурную программу.

- Организация игр на очень высоком уровне, волонтёры оказывали нам помощь на всех этапах, начиная от аэропорта в Москве и вплоть до прибытия в Южно-Сахалинск. Мы прилетели из тёплых мест и благодарны за то, что здесь нам оказывается такой же тёплый приём, - резюмировал Махендра Татед.

Пятнистые олени являются очень редким видом. В настоящий момент ферма насчитывает 400 голов, к следующему году планируется нарастить поголовье до 1000. Лошадей завезли из Якутии в количестве 22 голов. Глава хозяйства сам лично ездил на родину игр «Дети Азии», чтобы отобрать лучшие экземпляры.

- Мы хотим, чтобы наша ферма стала памятным природным парком на Сахалине и была известна не только в Сахалинской области, но и по всему миру. Мы всегда рады принимать у себя гостей из других государств. Иностранцы посещают это место раз в неделю, но мы уверены, что этим летом гостей станет ещё больше, - рассказал генеральный директор ООО «Роз-Агро» Хюн Док Су.