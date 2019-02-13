Олимпийские чемпионы прибыли в Бурятию

13 февраля 2019 13:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

На утреннем поезде из Забайкальского края в Улан-Удэ прибыли олимпийские чемпионы. Делегация Российского союза спортсменов приехала в Бурятию в рамках Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России».



В составе делегации двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, чемпионка по гребле на байдарках Нина Трофимова, чемпион по бобслею Владимир Козлов, чемпион по велоспорту Александр Краснов, серебряный призёр игр по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров. Возглавляет делегацию руководитель Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» Наталья Боярская.



Сегодня именитых спортсменов ждет знакомство со столицей Бурятии и нашей культурой. Уже завтра делегация посетит Заиграевский район, где встретится со школьниками Онохоя.