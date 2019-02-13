Новосибирцы собрали полный комплект медалей из Санкт-Петербурга

13 февраля 2019 13:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

В северной столице прошли чемпионат и первенство России по джиу-джитсу, на которых были представлены и новосибирские спортсмены.

В итоге трёхдневных соревнований новосибирцы собрали полный комплект медалей. Золотую медаль и титул чемпиона страны в весовой категории до 77 кг завоевал Мгер Манукян. Ещё две медали были добыты новосибирцами в рамках первенства России. Серебро в весовой категории до 55 кг в разделе не-ваза* выиграл Максим Егоров (до 18 лет). А бронзовую медаль в копилку Новосибирской области принёс Владислав Ранга, который в той же не-вазе боролся в весе до 69 кг (до 21 года).

В результате Манукян прошёл отбор и завоевал место в составе сборной России для участия в турнире класса «А» «Париж оупен», который пройдёт в конце апреля. Также Мгер будет бороться на чемпионатах Европы (в июле в Румынии) и мира (в ноябре в Объединённых Арабских Эмиратах).

*Не-ваза – раздел джиу-джитсу, где основное внимание уделяется переводу противника в партер, а также техникам, позволяющим быстро закончить поединок – болевым и удушающим приёмам.