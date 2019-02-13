«Сельская зима Красноярья-2019» стартует в Дивногорске

13 февраля 2019 13:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В эти выходные, 16-17 февраля, в Дивногорске стартуют XII Зимние спортивные игры среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская зима Красноярья-2019». Первыми медали разыграют конькобежцы.

В этом году финальные соревнования «Сельской зима Красноярья» пройдут в два этапа: 16-17 февраля в Дивногорске и 22-24 февраля в п. Подгорный. Ожидается, что участниками комплексных соревнований станут более 360 жителей из 27 районов Красноярского края: Ачинского, Балахтинского, Богучанского, Березовского, Иланского, Казачинского, Кежемского, Сухобузимского, Шушенского, Ужурского и других территорий.

В программе спартакиады: лыжные гонки, семейные старты, конькобежный спорт, полиатлон, мини-футбол, мини-хоккей.

В 2017 году XI зимние спортивные игры среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская зима Красноярья» проходили в Шушенском. Тогда победу в общем зачете одержала команда Шушенского района. Второе место занял Курагинский район, третьим стал Краснотуранский район.

Участниками соревнований по конькобежному спорту, которые пройдут в Дивногорске на стадионе «Спутник» (ул. Спортивная, 2), станут 16 территорий Красноярского края.

Программа состязаний по конькобежному спорту:

16 февраля

13.30 – торжественное открытие соревнований

14.00-15.00 – соревнования (дистанции 500 м женщины, 500 м мужчины)

17 февраля

12.00-12.40 – соревнования (смешанная эстафета 4х400м)

13.00 – награждение победителей и призеров.