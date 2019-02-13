Омский «Аквамарин» выиграл медали всероссийских соревнований по синхронному катанию на коньках

13 февраля 2019 13:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В этом сезоне омские синхронистки показывают высокие результаты.

В Верхней Пышме (Свердловская область) завершились всероссийские соревнования по синхронному катанию на коньяках «Уральские самоцветы». Турнир собрал более 200 спортсменок из 8 регионов России: Свердловской, Омской, Владимирской, Курганской, Челябинской областей, Красноярского, Пермского краев и Татарстана.

Омскую область представляли спортсменки СДЮСШОР № 35, занимающиеся в ЛДС им. В. Фетисова. Все три коллектива, имевших название «Аквамарин», попали в число призеров! Отметим, что спортсменки нашего региона завоевали награды такого уровня впервые.

В группе «юниоры» омский «Аквамарин», выступавший по программе кандидатов в мастера спорта (спортсмены старше 15 лет), занял 3-е место, уступив только командам «Енисей» (Красноярск) и «Ника» (Новоуральск).

«Аквамарин-2» в группе «Продвинутые новисы» (1-й спортивный разряд не старше 14 лет) стал чемпионом, опередив команды Татарстана, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Наконец, «Аквамарин-3» в группе «Базовые новисы» (2-й спортивный разряд 10-15 лет) остановился на 2-м месте, пропустив вперед только коллектив Екатеринбурга.

Подготовили спортсменок «Аквамарина» наставники Марина Емельянова, Наталья Свичкарь и Юлия Турбина.

Отметим, что в этом сезоне омички демонстрируют отличные результаты. Успешное выступление «Аквамарина-2» на соревнованиях 2-го этапа Кубка России в Новоуральске подарило команде путевку на первенство страны, которое прошло в январе. И там омские спортсменки выступили достойно, заняв 5-е место, причем от 4-го места их отделило всего 0,9 балла. Выше оказались только спортсменки Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Зеленодольска.

Сезон у омских синхронисток еще продолжается. Ближайший старт состоится в Омске – с 12 по 14 апреля наш регион примет всероссийские соревнования «Сибирские коньки», где выступят спортсменки по программам кандидатов в мастера спорта, первого и второго разрядов.

Добавим, что синхронное катание на коньках в последние годы набирает большую популярность и в мире, и в России. С 2000 года проводятся чемпионаты мира, в 2016 и 2017 годах лучшей командой планеты становилась российская дружина Paradise. Также синхронное катание на коньках впервые включено в программу Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.