13 февраля 2019 13:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Владимир Путин встретился с командой «КамАЗ-мастер». Президент поздравил спортсменов с 16-й победой в гонке «Дакар». В январе 2019 года экипаж под управлением Эдуарда Николаева стал победителем пятого этапа ралли-рейда «Дакар». Второе место занял его партнёр по команде Дмитрий Сотников. Официальные старт и финиш гонки состоялись в столице Перу – Лиме. Маршрут ралли составил 5000 км. Всего участники марафона преодолели 10 этапов.

Команда «КамАЗ-мастер» была представлена в гонке четырьмя совершенно новыми спортивными грузовиками (КамАЗ-43509), оснащёнными рядными шестицилиндровыми моторами.

«Хочу всех вас поздравить – 16-я победа. Многие, вы знаете, следили за этой гонкой в стране, да и не только в стране. Поскольку вы безусловные лидеры в этой части программы, то любители автоспорта во всём мире за этим следили внимательно. Сбой нас всех тоже заставил поволноваться, когда один экипаж был снят. Не думаю, что это было справедливое решение. Скорее всего, решение связано с тем, чтобы одного из лидеров просто снять с пробега. Но у ваших конкурентов ещё будет возможность отыграться, у нас «Шёлковый путь» впереди. Поэтому надо всегда быть в форме. Спасибо вам большое за эту победу. И новых успехов», - сказал Владимир Владимирович.