Уроки Универсиады пройдут во всех регионах России

13 февраля 2019 13:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

С января 2019 года в регионах России проходят Уроки Универсиады, направленные на популяризацию спорта и предстоящих Студенческих игр. Лекции для школьников проводят известные спортсмены, а также волонтеры, которые в марте этого года станут добровольными помощниками Зимней универсиады-2019.

Всероссийские мероприятия, посвященные Урокам Универсиады, организованы Дирекцией Студенческих игр совместно с Российским движением школьников. На данный момент мероприятия прошли в 62 регионах России: Мурманской, Тверской, Волгоградской, Астраханской и Калининградской областях, республиках Тыва, Хакасия, Краснодарском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и др. Планируется, что до конца февраля тематические занятия смогут посетить школьники из всех 85 регионов России.

Одними из первых Уроки Универсиады провели для школьников Курской области. Беседу с ребятами провела мастер спорта России международного класса, серебряный призер Летней универсиады-2013 в Казани Екатерина Купина, поделившаяся личным опытом участия в Студенческих играх. В школах Архангельска и Приморского района гостем Уроков стал заслуженный мастер спорта СССР по хоккею с мячом, шестикратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка России Игорь Гапанович. Под его руководством школьники выполнили задания и получили в подарок коллекционные карточки с изображением именитых атлетов, а также другие призы.

Особое значение волонтеров в проведении масштабных спортивных событий отметила Татьяна Ильюченко, мастер спорта России по лыжным гонкам, чемпионка и многократный призер зимних Паралимпийских игр, председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной политике. На встрече с учащимися барнаульской школы № 132 им. Н.М. Малахова в рамках Урока Универсиады она объяснила особенности паралимпийского спорта, рассказала о своей спортивной карьере и подчеркнула: «Сегодня ни одно большое спортивное событие не обходится без волонтеров. Студенческие игры не исключение, и мы гордимся, что ребята, которые сегодня проводят Урок Универсиады, совсем скоро поедут волонтерами в Красноярск».

Напомним, проект «Урок Зимней универсиады-2019» успешно стартовал в общеобразовательных школах Красноярска 2 марта 2016 года в рамках программы «Просвещение». С мая 2016 года Дирекция Студенческих игр приступила к реализации проекта в районах Красноярского края. При этом Уроки Универсиады включали три модуля. Так, первый Урок проводился в 2016-2017 годах и был посвящен истории всемирных Универсиад, второй Урок состоялся в 2017-2018 годах и рассказывал о видах спорта, вошедших в программу Зимней универсиады-2019, а третий этап проекта – «Енисейская Сибирь» – реализуется в 2018-2019 годах и направлен на знакомство школьников с историей спорта Красноярского края, его культурой, традициями и достопримечательностями.