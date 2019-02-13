Татарстанские фигуристы завоевали 5 медалей зональных соревнований первенства России

13 февраля 2019 13:38 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Тюмени прошли зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках Уральского и Приволжского федеральных округов среди девушек и юношей младшего возраста. Сборная Республики Татарстан была представлена 11 фигуристами.

В турнире младших девочек победительницей среди 34 участниц из 17 регионов ПФО и УФО стала воспитанница ДЮСШ «Стрела» города Казани Таисия Коробицины, которая оказалась самой юной среди своих конкуренток. На втором месте расположилась Анна Москалева (Челябинская область), на третьем – Таисия Щербинина (Пермский край).

В финал первенства России среди девушек и юношей младшего возраста, который пройдет с 14 по 18 марта в Твери, отбираются участники, занявшие с первого по седьмое места. От Республики Татарстан в финал из девочек младшей группы вышла также Инга Никитина из РСШОР по фигурному катанию на коньках и шорт-треку. Еще одна представительница республиканской школы Радмила Шахмуратова остановилась в шаге от финала, заняв 8 место.

Бронзовую медаль в младшей возрастной группе среди мальчиков команде Татарстана принес воспитанник ДЮСШ «Ак Буре» города Казани Кирилл Арбузов. Победителем у младших мальчиков стал Глеб Ковтун из Курганской области, на втором месте Иван Конихин (Удмуртская Республика). В финал по этой возрастной группе также вышли представители Татарстана: Карим Хасанов – 5 место (РСШОР) и Амир Шавалиев – 6 место (ДЮСШ «Стрела» г. Казани). В соревнованиях принял участие 21 спортсмен из 12 регионов.

Самыми успешными для сборной РТ стали выступления девочек в старшей возрастной группе. «Золото» турнира завоевала Саида Закирова из ДЮСШ «Биектау» Высокогорского района, бронзовая медаль в активе Елизаветы Осокиной (ДЮСШ «Ак Буре» г. Казани). Серебряная медаль досталась Веронике Яметовой из Свердловской области. Всего в соревнованиях девочек старшей возрастной группы приняли участие 33 спортсменки из 16 регионов Поволжья и Урала.

Серебряную медаль в соревнованиях среди мальчиков старшей возрастной группы принес команде Республике Татарстан Виктор Белицкий (РСШОР). На первом месте Владимир Кузнецов (Нижегородская область), на третьем – Данила Славкин (Самарская область). Еще один воспитанник РСШОР Феликс Алиев занял 9-е место и в финал не прошел. В соревнованиях старших мальчиков приняли участие 19 спортсменов из 11 регионов.

Таким образом, на зональных соревнованиях первенства России по фигурному катанию на коньках Уральского и Приволжского федеральных округов среди девушек и юношей младшего возраста сборная РТ завоевала награды во всех группах участников. Всего 5 медалей: две золотых, одна серебряная и две бронзовых. Из 11 татарстанских спортсменов, 8 примут участие в Финале первенства России среди девушек и юношей младшего возраста.