Лаишевец завоевал золото первенства ПФО по конькобежному спорту - Советский спорт
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13 февраля 2019 13:39Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Лаишевец завоевал золото первенства ПФО по конькобежному спорту

В Перми состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту – III этап первенства Приволжского федерального округа.

Лаишевский спортсмен Ильнур Ахметханов, который вошел в состав сборной Татарстана, занял первое место.

Лаишевец установил личный рекорд и завоевал золото на дистанциях 500 и 1500 метров, а также бронзу на дистанции 3000 метров. К рекорду и победам своего воспитанника вела тренер спортсмена – Тамара Рубинская.

В соревнованиях приняли участие представители команд из 11 регионов России, входящих в Приволжский федеральный округ. Спортсмены старшего возраста соревновались на четырех дистанциях многоборья – 500, 1500, 3000 и 5000 метров.

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