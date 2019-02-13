Лаишевец завоевал золото первенства ПФО по конькобежному спорту

13 февраля 2019 13:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Перми состоялись Всероссийские соревнования по конькобежному спорту – III этап первенства Приволжского федерального округа.

Лаишевский спортсмен Ильнур Ахметханов, который вошел в состав сборной Татарстана, занял первое место.

Лаишевец установил личный рекорд и завоевал золото на дистанциях 500 и 1500 метров, а также бронзу на дистанции 3000 метров. К рекорду и победам своего воспитанника вела тренер спортсмена – Тамара Рубинская.

В соревнованиях приняли участие представители команд из 11 регионов России, входящих в Приволжский федеральный округ. Спортсмены старшего возраста соревновались на четырех дистанциях многоборья – 500, 1500, 3000 и 5000 метров.