Первый в истории чемпионат России по брейкингу пройдет в Казани

13 февраля 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Спортивный сезон 2019 года откроют чемпионат и первенство России по брейкингу, которые пройдут 28 февраля-1 марта в Центре гимнастики в Казани.

По итогам соревнований страна узнает имена первых в истории чемпионов России и победителей первенств России во всех возрастных категориях, которые войдут в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту (дисциплина «брейкинг»).

За неполные два года брейкинг совершил невероятный прорыв в мире спорта. В октябре 2017 года брейк-данс был признан Министерством спорта Российской Федерации спортивной дисциплиной танцевального спорта. Российские спортсмены приняли участие в III летних юношеских Олимпийских играх, которые прошли в столице Аргентины Буэнос-Айресе, и принесли стране первую олимпийскую медаль. В 2018 году Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла были впервые проведены международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships (ROBC) и мастер-классы с участием ведущих международных специалистов в УСА «Аквариум» МВЦ «Крокус Экспо».

Победители и серебряные призёры чемпионатов России по брейкингу (в группах мужчины, женщины 1vs1 (B-boys, B-girls) будут номинированы для участия в первом официальном чемпионате мира 2019 WDSF World Breaking Championships с внушительным призовым фондом более 50 000 долларов, с оплатой проезда, проживания и визовых расходов. Чемпионат мира пройдет под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) 23 июня в спортивном центре Lishui Sports Center в Нанджинге (КНР). В преддверии чемпионата мира для членов спортивной сборной команды России будут проведены тренировочные сборы с ведущими международными специалистами.

Бронзовым призёрам чемпионата России по брейкингу в группах мужчины и женщины (B-boys, B-girls), а также командам, ставшим победителями, серебряными и бронзовыми призёрами чемпионата России, будут оплачены поездки на одно из международных соревнований по брейкингу в 2019 году на их выбор.

Брейкинг включен в программы нескольких мульти-спортивных соревнований. В сентябре 2019 года в Лос-Анджелесе (США) пройдут первые Городские игры GAISF World Urban Games, в которых смогут принять участие члены спортивной сборной команды Российской Федерации по танцевальному спорту (дисциплина «брейк-данс»). В рамках Всемирных игр (IWGA World Games) в Бирмингеме (США) в 2021 году помимо соревнований по танцевальному спорту и акробатическому рок-н-роллу, впервые пройдут соревнования по брейкингу. Брейкинг также включен в программу Городского спортивного фестиваля (Urban Sports Festival FISE), который пройдет в апреле 2019 году в Хиросиме (Япония).

Спортсмены Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, члены спортивной сборной команды Российской Федерации, будут направляться на указанные международные мульти-спортивные соревнования по итогам выступления на чемпионатах и первенствах России по брейкингу.