В Казани стартуют Зимние корпоративные игры-2019

13 февраля 2019 13:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 14 по 17 февраля в Казани при поддержке Госкорпорации Ростех и Министерства спорта Республики Татарстан под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» пройдут ежегодные спортивно-массовые соревнования «Зимние корпоративные игры».

В мероприятии примут участие более 1000 спортсменов-любителей – сотрудников предприятий и компаний со всей России, а также представителей ряда международных организаций. Основной площадкой проведения Зимних игр станет курортный комплекс «Свияжские холмы», где в течение трех дней будут проходить спортивные состязания по различным дисциплинам, деловые и развлекательные мероприятия. Часть спортивных состязаний пройдет на выездных объектах – в футбольно-легкоатлетическом манеже, во Дворце спорта и тренировочном центре «Олимпиец» в Казани.

Ростех традиционно выступает стратегическим партнером Игр и ежегодно направляет для участия в них лучших спортсменов наших холдингов. В этом году корпорацию будут представлять сотрудники более 30 предприятий – специалисты в самых разных отраслях, от программистов до работников авиастроительных заводов. В нынешнем году Российские зимние корпоративные игры соберут более тысячи спортсменов из крупнейших компаний. Подобные мероприятия, направленные на продвижение массового спорта и здорового образа жизни, укрепление коллективов и корпоративного духа, имеют огромное значение для развития российской промышленности, экономики и общества в целом», – заявил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Торжественная церемония открытия соревнования состоится 15 февраля в 10:00. Ожидается, что ее гостями станут заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, Президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Николай Волобуев и другие.

15 февраля в 11:00 на территории «Свияжских холмов» в конференц-зале пройдет круглый стол «Возрождая спортивные ценности», посвященный развитию корпоративного спорта на территории России. Спикерами выступят Николай Волобуев, Ольга Павлова, а также директор казанского филиала компании-партнера Зимних корпоративных игр 2019 HeadHunter Альбина Султанова. Модератором выступит Владимир Волошин, вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые резервы», Управляющий партнер Newman Sport, основатель IRONSTAR.

Тема панельной дискуссии – «Здоровый сотрудник – эффективное предприятие – крепкая страна».

Деловая программа начнется с подписания соглашения о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы». Документ будет подписан Владимиром Леоновым и Ильей Галаевым.

Зимние корпоративные игры 2019 года включают более 25 видов спорта. Участники поборются за медали в следующих дисциплинах: хоккей с шайбой, лыжные гонки, скоростной спуск на лыжах, спуск на сноуборде, мини-футбол, волейбол, стритбол, легкая атлетика, ГТО, многофункциональное многоборье/кроссфит, стендовая стрельба, народный жим, гиревой жим, отжимания, подтягивания, армрестлинг, перетягивание каната, боулинг, настольный теннис, настольный хоккей, дартс, шашки, шахматы, длинные нарды и других.

15 февраля в футбольно-легкоатлетическом манеже «Федерация слепых футболистов» (ФСФ) проведёт турнир по мини-футболу среди незрячих и слабовидящих спортсменов, в котором планируется участие четырёх сильнейших команд России: сборная команда Московской области, команда из Нижнего Новгорода, Казани и Республики Марий-Эл. Впервые на зимних корпоративных играх в Хоккейной лиге «Трудовые резервы» в борьбе за звание сильнейшей команды дебютирует одноименная хоккейная любительская сборная «Трудовые резервы».

Для болельщиков организаторы игр приготовили обширную культурно-развлекательную программу. Завершатся Соревнования завершатся 16 февраля на территории курортного комплекса «Свияжские холмы» церемонией награждения, праздничным шоу и фейерверком.