Иван Голубков и Мария Иовлева стали призерами лыжного марафона «Николов Перевоз»

13 февраля 2019 13:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В рамках подготовки к чемпионату России, который пройдет с 19 по 28 марта 2019 года в г. Пересвет, Мария Иовлева и Иван Голубков приняли участие в лыжном марафоне «Николов Перевоз». По итогам соревнования Иван Голубков занял 1-е место на дистанции 25 км. Мария Иовлева стала бронзовым призером на дистанции 10 км.

Марафон проходил на базе арт-усадьбы «Веретьево» (Московская область), в нем приняло участие около тысячи человек. Сама трасса пролегает по руслу реки Дубна и включает в себя несколько дистанций разной длины: для малышей она составляет 1 км, для всех остальных трасса длиннее: 5, 10, 25 и 50 км.

Лыжный марафон проводится с 1995 года и имеет своей целью популяризацию и развитие лыжных гонок в России, а также привлечение населения к регулярным занятиям лыжным спортом.