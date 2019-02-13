В Омске завершился «Снежный десант РСО»

13 февраля 2019 13:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В этом году в акции приняли участие более 120 студентов из Омского областного студенческого отряда, а также бойцы из других регионов.

В ряды «десантников» этой зимой встали 6 отрядов, включая городских ребят из «М.О.П.С.». Это 1250 школьников и бойцов Омского областного школьного трудового отряда. Состав отрядов формировался из числа молодых людей с активной жизненной позицией и творческим потенциалом, вовлеченных в спортивную деятельность.

С 26 января по 10 февраля молодые омичи посетили 4 района Омской области: Горьковский, Калачинский, Любинский и Исилькульский. Впервые в истории акции расширились ее границы. Отряд снежного десанта «Медведи» отправился в район Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана, который является родиной движения студенческих отрядов.

– Я в очередной раз убедился, что Казахстан – очень гостеприимный. Нас встречала администрация города с баурсаками под казахскую музыку, девушки в национальных костюмах и местное телевидение, – рассказал командир отряда «Медведи» Никита Медведев. – Конечно, мы рады были не только помочь казахстанским жителям, но и передать свой опыт их студентам. Ведь у них нет такой акции как «Снежный десант». А значит, наша жажда помогать и руки наших ребят, готовые к труду, очень там пригодятся.

В каждом районе студенты провели программу акции «Снежный десант РСО», в которую традиционно входят шефская помощь на местах, помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам, профориентационные встречи с учащимися школ и средних специальных учебных заведений, тематические лекции по здоровому образу жизни, правовой грамотности и политической активности молодых людей.

Ребята, принимающие участие в данной акции, ежедневно выходили на уборку снега с детских площадок, чтобы воспитанникам детсадов было комфортно играть на них, а также проводили различные подвижные и развивающие игры с детьми.

Отметим, что акция прошла в Омской области в четвертый раз, и интерес к ней с каждым годом растет.