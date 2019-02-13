Объявлен состав сборной Великобритании для участия в Зимней универсиаде-2019

13 февраля 2019 13:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Великобритания подтвердила участие команды спортсменов и сопровождающего персонала из 58 человек в XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Британская спортивная ассоциация университетов и колледжей (BUCS) руководителем спортивной делегации назначила Фрэнка Келли, менеджера по спортивной деятельности в Commonwealth Games England.

Британские спортсмены примут участие в соревнованиях по 4 видам спорта в 6 дисциплинах: керлинг, хоккей с шайбой, шорт-трек, сноуборд-кросс (сноуборд), слоуп-стайл и ски-кросс (обе – фристайл).

В сборную Великобритании входят 38 спортсменов из 26 университетов и колледжей. Членами команды являются студенты и магистранты, обучающиеся на самых разных направлениях, например, таких как «машиностроение», «биохимия», «психология», «экономика промышленности» и др.

«Пройти отбор и представлять команду Великобритании – это потрясающее достижение для всех спортсменов, включенных в сборную, – говорит Фрэнки Келли, – и я рад приветствовать их в команде. Универсиада дает каждому спортсмену уникальную возможность представлять свою страну на мультиспортивных соревнованиях и испытать те волнения и трудности, которые достаются вместе с этой честью. Красноярск, несомненно, обеспечит прекрасные условия для проведения соревнований, и все объекты Зимней универсиады-2019 будут подготовлены на мировом уровне. Каждому члену нашей команды я желаю удачи и с нетерпением жду, когда увижу их в действии в России».

Магистр спортивной психологии Стерлингского университета Софи Джексон попала в британскую команду по керлингу: «Мы очень рады, что нас выбрали для участия в Зимней универсиаде-2019 в Красноярске. Четверо из нас будут представлять Великобританию впервые, что делает этот опыт еще более ценным. Мы очень благодарны за поддержку своим университетам, которые позволили нам принять участие в Студенческих играх. Мы интенсивно готовимся и с нетерпением ждем возможности побороться за самые высокие награды».

Состав студенческой команды Великобритании

Керлинг

Женщины. Софи Джексон, Мили Смит (обе – Стерлингский университет), Наоми Браун (Университет королевы Маргарет), Софи Синклер (Эдинбургский университет им. Нейпира), Лианна Маккензи (Университет Данди).

Мужчины. Росс Уайт (Стерлингский университет), Дункан Макфадзин (Шотландский аграрный колледж), Раян МакКормак, Робин Уильям Маккол, Люк Карсон (все – Университет Стратклайда).

Хоккей

Мужская команда. Джошуа Крейн (Университет Лестера), Адам Лонг (Университетский колледж епископа Гроссетеста), Томас Ховелл (Университет Ноттингем Трент), Соломон Смит (Шеффилдский университет), Кристиан Джонсон (Абердинский университет), Дональд Кэмпбелл (Университет Гринвича), Дэниэл Фэй (Ливерпульский университет им. Джона Мурса), Кристофер Кук (Университет Св. Марии), Натан Лонг, Джордан Лидделл (Университетский центр Питерборо), Джеймс Скотт, Томас Релф, Камерон Пайуэлл, Лайм Чарнок (все – Университет Шеффилд Холлэм), Джошуа Гривесон (Университет Стратклайда), Иван Антонов (Лондонский университет), Андреас Сиагрис (Имперский колледж Лондона), Джошуа Кук (Университет острова Ванкувер), Джексон Прайс (Кардиффский столичный университет), Раскин Хьюз (Ноттингемский университет), Коннор Хендерсон (Университет Глазго), Скотт Хендерсон (Университет Хериот-Ватт).

Шорт-трек

Женщины. Шарлотта Хейворд (Университет Ноттингем Трент), Талья Кей (Университет Ноттингема).

Мужчины. Итан Треси (Университет Ноттингема).

Сноуборд-кросс

Дуглас Грин (Университет Роберта Гордона).

Слоуп-стайл

Хэррис Бут (Университет Глазго)

Ски-кросс

Лоуренс Уиллоус (Портсмутский университет)