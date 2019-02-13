Сивуч Ныш побывал в одном из детских садов Южно-Сахалинска

13 февраля 2019 13:51 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Встреча состоялась 13 февраля в детском саду «Чебурашка». К приходу гостей воспитанники подготовительной группы детсада №9 готовились заранее.

О старте спортивных игр дети узнали задолго до официального открытия. Вместе с воспитателями они изучали историю соревнований и символы. Малыши узнавали о зимних видах спорта и рисовали их. Выставку готовых работ представили родителям. Готовясь к встрече, дети также разучивали стихи и движения флешмоба. Зажигательный танец ребята исполнили в знак поддержки сахалинской сборной.

Также ребята прошли спортивную эстафету и показали сивучу Нышу, как они овладели зимними видами спорта, соревновались в хоккее и лыжах. Сивуч поддерживал ребят, хлопал, танцевал с ними и, конечно, дарил свои теплые объятья.

- Я занимаюсь гимнастикой и показала Нышу, как спортивному символу, что я умею - сделала колесо и села на шпагат, - рассказывает воспитанница детского сада Настя Панова. – На Играх «Дети Азии» я болею за хоккеистов. У меня старший брат Владик – хоккеист, он ходит на матчи и берет меня с собой. Мы вместе болеем за сахалинцев и кричим «Шайбу!»

Взамен за труды и хорошие знания истории Игр дошкольников одарили книгами, которые изготовили специально для детей. В ней рассказывается история игр, о сахалинских спортсменах, природе, а также пройти интересные головоломки.

-Хоть мы и давно принимаем участие в мероприятиях, приуроченных Играм, дети не знали о сегодняшнем госте. Они были приятно удивлены. Заметили его еще на улице и махали ему из окон, постоянно хотели его потрогать, а от подарков вообще не могли оторваться! Спасибо организаторам Игр «Дети Азии»! – делится заведующая МАДОУ №9 Роза Янушковская.

Также в рамках Игр «Дети Азии» сотрудники детского сада создали инициативную досуговую группу. 5 воспитателей проводили мастер-классы на базе общежития медицинского колледжа, где размещаются спортсмены на время состязаний. Иностранных спортсменов научили делать поделку в виде коня - символ победы. Также для гостей города провели мастер-классы по знакомству с русской матрешкой и оригами.

Сотрудники дошкольного учреждения отмечают, что дети и родители посещают все соревнования и делятся впечатлениями с воспитателями. По итогам прошедшей встречи малыши нарисуют картинки, которые опубликуют на официальном сайте Детского сада № 9 «Чебурашка».



