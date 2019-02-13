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13 февраля 2019 13:53Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Не стало Заслуженного тренера России Надежды Ащепковой

Сегодня, 13 февраля, после продолжительной болезни ушла из жизни легенда омского плавания Надежда Ащепкова.

Надежда Александровна Ащепкова посвятила всю свою жизнь юным пловцам. С ранних лет она и сама занималась плаванием, а по окончании вуза вернулась в родной бассейн «Пингвин» уже в качестве наставника. Более 40 лет она проработала тренером-преподавателем в детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 6. Здесь под ее руководством десятки пловцов стали мастерами спорта.

Воспитанник Надежды Ащепковой Андрей Корнеев становился бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте, трижды выигрывал чемпионаты Европы в плавании брассом на 200 метров и комбинированной эстафете. Также на его счету «серебро» чемпионата мира на короткой воде. 28 марта 1998 года Андрей Корнеев установил мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом – 2:07,79. К сожалению, тяжелая болезнь слишком рано оборвала жизнь чемпиона. Его не стало в 2014-м году.

В августе прошлого года Надежда Александровна Ащепоква отпраздновала свое 60-летие. Тогда она говорила, что планирует тренировать юных спортсменов еще как минимум 10 лет. Но судьба распорядилась иначе...

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Надежды Александровны.

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