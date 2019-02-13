Не стало Заслуженного тренера России Надежды Ащепковой

13 февраля 2019 13:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Сегодня, 13 февраля, после продолжительной болезни ушла из жизни легенда омского плавания Надежда Ащепкова.

Надежда Александровна Ащепкова посвятила всю свою жизнь юным пловцам. С ранних лет она и сама занималась плаванием, а по окончании вуза вернулась в родной бассейн «Пингвин» уже в качестве наставника. Более 40 лет она проработала тренером-преподавателем в детской юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 6. Здесь под ее руководством десятки пловцов стали мастерами спорта.

Воспитанник Надежды Ащепковой Андрей Корнеев становился бронзовым призером Олимпийских игр в Атланте, трижды выигрывал чемпионаты Европы в плавании брассом на 200 метров и комбинированной эстафете. Также на его счету «серебро» чемпионата мира на короткой воде. 28 марта 1998 года Андрей Корнеев установил мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом – 2:07,79. К сожалению, тяжелая болезнь слишком рано оборвала жизнь чемпиона. Его не стало в 2014-м году.

В августе прошлого года Надежда Александровна Ащепоква отпраздновала свое 60-летие. Тогда она говорила, что планирует тренировать юных спортсменов еще как минимум 10 лет. Но судьба распорядилась иначе...

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Надежды Александровны.