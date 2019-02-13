Определились все финалисты «Праздника Севера» по хоккею

13 февраля 2019 13:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Исилькуле и Знаменском завершилась программа заключительного третьего тура отборочных соревнований по хоккею в зачет «Праздника Севера – Кормиловка-2019» среди команд первой группы.

В ледовом дворце Исилькуля помимо хозяев из «Форпоста» сыграли нововаршавский «Сокол», большеуковский «Велес» и любинский «Колос», в крытом хоккейном корте Знаменского – знаменский «Север», тарский «Соболь», омская «Сибирь» и калачинский «Сибиряк».

Хозяева одержали одну победу в четырех матчах. Исилькульцы победили нововаршавцев (4:3), но затем уступили любинцам (4:5) и по итогам всего турнира заняли 8-е место, поэтому в следующем сезоне они не смогут сыграть в первой группе.

Исилькульский тур стал дважды победным для любинцев – они обошли исилькульцев и большеуковцев (5:3). Еще одна победа на счету нововаршавцев (над большеуковцами – 7:3).

В Знаменском не смогли набрать очков северяне. И знаменцы, и тарчане дважды уступили Омскому и Калачинскому (3:5, 4:5 и 3:14, 4:9 соответственно) районам.

Результаты турнира в первой группе позволили некоторым коллективам существенно поправить свое положение и решить задачу минимум – выйти в финальную часть «Праздника Севера».

В итоге в пятерку лучших (именно столько команд попадает в финал через отборочный раунд) вошли команды Омского (21 очко, разница шайб – 55:16), Нововаршавского (15 очков, 31:21), Тарского (12 очков, 53:41), Калачинского (10 очков, 37:33) и Любинского (9 очков, 30:38) районов. Далее расположились Большеуковский (6 очков, 22:46), Знаменский (6 очков, 25:33) и Исилькульский (5 очков, 25:47).

Таким образом, в следующем году исилькульцы сыграют во второй группе. В первой группе их заменит коллектив Черлакского района, который стал победителем второй группы. В решающем туре черлакцы обошли команды Большереченского, Таврического и Марьяновского районов и вновь вернулись в стан сильнейших.

Сборные Муромцевского и Шербакульского районов перейдут из второй в третью группу. Во второй их заменят победители третьей группы нынешнего сезона – Азовский и Тюкалинский районы.

Напомним, что финальная часть «Праздника Севера» по хоккею пройдет в Кормиловке с 28 февраля по 3 марта.