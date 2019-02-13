Конькобежцы-ветераны из Омской области вновь в числе лидеров на Кубке СКР

13 февраля 2019 14:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

9 и 10 февраля на ледовой арене Конькобежного центра «Коломна» прошли соревнования по конькобежному спорту в рамках Кубка Союза конькобежцев России среди средних и старших групп населения по спринтерскому многоборью. В соревнованиях принимали участие более 100 конькобежцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Вологды, Ижевска, Луховиц, Коломны. На лед вышли ветераны конькобежного спорта от 30 лет и старше.

Омскую область на этих стартах представляло великолепное трио в составе Ивана Касьянова, Сергея Логинова и Натальи Панфиловой. И всем они привезли домой медали!

Иван Касьянов стал лучшим по итогам многоборья среди спортсменов возрастной группы "70 лет". Наш спортсмен выиграл три из четырех дистанций, лишь однажды (на 500 метрах в первый день) придя к финишу вторым.

Сергею Логинову, выступавшему в самой опытной категории "80 лет", также не повезло в первый день на 500-метровке. Досадное падение не позволило нашему земляку стать лучшим в многоборье, хотя остальные три дистанции Сергей выиграл безоговорочно. Однако в итоге омичу досталось серебро.

— Я не огорчился, — уверяет Сергей Логинов. — Доволен результатами и сейчас в своем возрасте я второй в мировом рейтинге. Впереди один из главных стартов сезона, так что переживать некогда да и не о чем!

Наталья Панфилова, выступавшая в самой многочисленной по составу участниц категории "55 лет", также стала обладательницей серебряной награды по сумме многоборья.

Теперь наши конькобежцы выходят на финальную стадию подготовки к чемпионату мира по спринтерскому многоборью, который пройдет в марте в Голландии.