Агрызцы приняли участие в «Лыжне России»

Агрызцы присоединились к акции «Лыжня России», которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Спортивный праздник, по традиции, был организован в парке «Орешник».
На спортивный праздник пришли представители трудовых коллективов, ветераны. Участвовали и целыми семьями. Коллективов набралось порядка пятнадцати. Руководитель исполкома района Андрей Авдеев обратился к любителям спорта, пожелав им красивых спортивных побед.
Первыми на старт вышли представительницы прекрасного пола. Четырехкратная чемпионка этих соревнований - сотрудница многофункционального центра Ирина Мерзлякова - и в этот день завоевала победу.
Мужчинам пришлось преодолеть три километра. Ветераны спорта преодолевали такое же расстояние.
Победителей приветствовал и руководитель отдела спорта Ильдар Идиятов. Им были вручены почетные грамоты, главный символ акции – спортивные шапки и сертификаты на посещение Ледового дворца, СОКа «Олимп».
Затем на старт вышли учащиеся школ района.