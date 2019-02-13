Агрызцы приняли участие в «Лыжне России»

13 февраля 2019 15:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Агрызцы присоединились к акции «Лыжня России», которая в этом году прошла в четырнадцатый раз. Спортивный праздник, по традиции, был организован в парке «Орешник».

На спортивный праздник пришли представители трудовых коллективов, ветераны. Участвовали и целыми семьями. Коллективов набралось порядка пятнадцати. Руководитель исполкома района Андрей Авдеев обратился к любителям спорта, пожелав им красивых спортивных побед.

Первыми на старт вышли представительницы прекрасного пола. Четырехкратная чемпионка этих соревнований - сотрудница многофункционального центра Ирина Мерзлякова - и в этот день завоевала победу.

Мужчинам пришлось преодолеть три километра. Ветераны спорта преодолевали такое же расстояние.

Победителей приветствовал и руководитель отдела спорта Ильдар Идиятов. Им были вручены почетные грамоты, главный символ акции – спортивные шапки и сертификаты на посещение Ледового дворца, СОКа «Олимп».

Затем на старт вышли учащиеся школ района.