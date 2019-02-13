В Агрызе прошел Республиканский турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров

В упорной борьбе приняли участие 15 пенсионеров: 12 мужчин и 3 женщины.
Шахматы:
Мужчины:
l место Мухачев Валерий г. Агрыз
ll место Абсалямов Асаф г. Агрыз
lll место Капилов Рамиль г. Агрыз
Женщины:
l место Галеева Филиса с. Иж-Бобья
ll место Ефимова Людмила с. Красный бор
lll место Герасимова Елена г. Агрыз
Шашки:
Мужчины:
I место Ефимов Николай с. Красный Бор
ll место Камалетдинов Делюс г. Агрыз
lll место Хакимов Аюп г. Агрыз
Женщины:
l место Ефимова Людмила с. Красный бор
ll место Герасимова Елена г. Агрыз
Участники, получившие призовые места, получили подарочные сертификаты на посещения в бассейн.