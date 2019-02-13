В Агрызе прошел Республиканский турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров - Советский спорт
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13 февраля 2019 15:18Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Агрызе прошел Республиканский турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров

В упорной борьбе приняли участие 15 пенсионеров: 12 мужчин и 3 женщины.

Шахматы:

Мужчины:

l место Мухачев Валерий г. Агрыз
ll место Абсалямов Асаф г. Агрыз
lll место Капилов Рамиль г. Агрыз

Женщины:

l место Галеева Филиса с. Иж-Бобья
ll место Ефимова Людмила с. Красный бор
lll место Герасимова Елена г. Агрыз

Шашки:

Мужчины:

I место Ефимов Николай с. Красный Бор
ll место Камалетдинов Делюс г. Агрыз
lll место Хакимов Аюп г. Агрыз

Женщины:

l место Ефимова Людмила с. Красный бор
ll место Герасимова Елена г. Агрыз

Участники, получившие призовые места, получили подарочные сертификаты на посещения в бассейн.

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