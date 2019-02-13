В Агрызе прошел Республиканский турнир по шахматам и шашкам среди пенсионеров

13 февраля 2019 15:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В упорной борьбе приняли участие 15 пенсионеров: 12 мужчин и 3 женщины.

Шахматы:

Мужчины:

l место Мухачев Валерий г. Агрыз

ll место Абсалямов Асаф г. Агрыз

lll место Капилов Рамиль г. Агрыз

Женщины:

l место Галеева Филиса с. Иж-Бобья

ll место Ефимова Людмила с. Красный бор

lll место Герасимова Елена г. Агрыз

Шашки:

Мужчины:

I место Ефимов Николай с. Красный Бор

ll место Камалетдинов Делюс г. Агрыз

lll место Хакимов Аюп г. Агрыз

Женщины:

l место Ефимова Людмила с. Красный бор

ll место Герасимова Елена г. Агрыз

Участники, получившие призовые места, получили подарочные сертификаты на посещения в бассейн.