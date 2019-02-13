В Альметьевске прошли соревнования по судомодельному спорту

13 февраля 2019 16:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

На базе МБУДО «Центр детско-юношеского творчества» Альметьевского муниципального района проведены открытые республиканские соревнования по судомодельному спорту среди обучающихся. Организаторами мероприятия выступили Управление образования района, местная автошкола ДОСААФ, МБОУДО «Станция юных техников» города Альметьевска РТ.

В соревнованиях приняли участие 26 обучающихся, представляющих 7 образовательных организаций из четырех районов Татарстана: Альметьевского, Заинского, Рыбно-Слободского и Сабинского.

В самой престижной категории «Класс модели ЕК-600» (копия военного корабля, длиной до 600 мм) победителями стали: 1 место – Евсеев Марс, МБОУДО «Станция юных техников» города Альметьевска РТ, 2 место - Абдуллин Вазир, МБУ ДО «Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района РТ, 3 место - Загриев Солтан, МБОУ «Верхнесиметская СОШ» Сабинского муниципального района РТ.

Так же были представлены к награждению победители в Классах: модели EH-600; Класс модели EЛ-600; Класс модели F2-Ю;Класс модели FSR-мини-эксперт; Класс F3-Е-мини; Класс F4-А; Класс F4-C.

Главную судейскую коллеги возглавляли Наиль Бадыкшанов - педагог дополнительного образования МБОУДО «Станция юных техников» города Альметьевска и Владимир Елисеев - педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр детского творчества» Рыбно-Слободского муниципального района РТ.