В казанской школе №171 прошел Урок Универсиады

13 февраля 2019 16:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Сегодня, 13 февраля, в средней общеобразовательной школе №171 с углубленным изучением отдельных предметов Советского района Казани прошел Урок Универсиады.

Занятие для учеников пятых классов провели Заслуженный тренер России Фарида Сафиуллина, чемпионка и серебряный призёр зимних Паралимпийских игр, многократная чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта России Ирина Полякова, начальник Отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта Республики Татарстан Андрей Сурдаков и директор серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров.

В ходе урока, приуроченного к Зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске, гости рассказали ребятам о роли физической культуры и спорта в жизни человека, а также ответили на их многочисленные вопросы о тренировках, победах на соревнованиях и личных переживаниях. Всего в мероприятии приняли участие более 150 учеников пятых классов.

В заключении занятия ребята смогли сфотографироваться с прославленным спортсменами и тренерами и взять у них на память автографы. Кто-то даже умудрился получить заветный росчерк на своих лыжах.