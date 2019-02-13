На первенстве России по лыжным гонкам Евгений Семяшкин завоевал еще одну серебряную медаль

13 февраля 2019 16:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Ярославской области стартовало первенство России среди юниоров 21-23 года. Соревнования в центре лыжного спорта «Демино» начались с гонок классическим стилем на 10 и 15 километров.



В гонке на 15 километров юниор лыжной сборной Республики Коми из Ижемского района Евгений Семяшкин завоевал серебряную медаль на главных для своей возрастной группы соревнованиях этого спортивного сезона. Наш спортсмен уступил победителю гонки из Тюменской области, лыжнику сборной России Ивану Якимушкину 1 минуту 39.7 секунд. Третьим стал представитель Московской области Антон Тимашов.



Напомним, накануне первенства Евгений Семяшкин завоевал две медали на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам среди студентов в Республике Татарстан: «бронзу» в гонке на 10 километров классическим стилем и «серебро» эстафеты 4х7,5 км.



На первенстве России в «двадцатке» лучших оказались и другие лыжники сборной Коми - Григорий Матвеев (11 место), Никита Чупров (15 место), Даниил Рочев (17 место) и Альберт Туркин (19 место).



Среди юнирок восьмое место заняла лыжница сборной команды Республики Коми Зинаида Липина. Гонку выиграла Майя Якунина из Калужской области. Вторая - Христина Мацокина из Республики Татарстан. Третья - представительница Воронежской области Дарья Рогозина.



Заметим, что на первенство России среди юниоров 21-23 года в г. Рыбинск Ярославской области выехали 16 спортсменов из Республики Коми. Соревнования продолжатся завтра. лыжников ждет спринт свободным стилем. В субботу пройдут масс-старты дистанциями 15 и 30 километров.