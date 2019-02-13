Соревнования по фигурному катанию стартовали сегодня на играх «Дети Азии»

13 февраля 2019 16:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В борьбу за медали Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» вступило больше 30 фигуристок. Сегодня на льду ЛД «Кристалл» они представили короткие программы.

Фигурное катание привлекло особе внимание сахалинцев. Тысячная арена была полностью заполнена зрителями. При этом возле ледового дворца собралась еще и очередь из желающих посмотреть на юных спортсменок.

Свои программы на льду сегодня представили фигуристки из России, Кореи, Филиппин, Казахстана, Москвы, Туркменистана, Иордании, Кувейта, Таиланда, Гонконга, Узбекистана, Кыргызстана, Якутии, Татарстана, а также Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов.

Сахалинскую область представили 4 спортсменки. Среди них Эллина Тен. Девушка впервые участвует в таких масштабных соревнованиях.

- Я рада, что сегодня здесь выступаю. Непривычно, что так много людей, но я себя нормально настроила и не было никакого волнения, все спокойно прошло, но мне есть над чем работать, - поделилась сахалинка.

- Здесь очень приятно, что идет поддержка зала мощная. Это должно вдохновлять спортсменов, тренеров и детей, которые смотрят соревнования. Ведь, это наши сахалинские ребята выступают на льду на таких международных стартах, - отметила тренер сборной сахалинской области Елена Серковская.

Конкуренцию сахалинским спортсменам составили сильные спортсменки из других городов и стран. На соревнованиях, по словам организаторов, собрался разный спектр участников. Есть те, кто с успехом может выступать на Юниорском чемпионате мира, а есть и те, кто делает волевые первые шаги на льду.

Филиппинка Панилилио Даяна Габриэль Агуилар занимается фигурным катанием около 10 лет. Одно время ее наставником была известный российский тренер Этери Тутберидзе, которая воспитала несколько олимпийских чемпионок.

- Я рада, потому что 33,45 балла - мой лучший результат на данный момент. У Этери Тутберидзе я занималась не долго, но она показала мне кардинально другую технику и мне это помогает до сих пор, - рассказала спортсменка.

Оценивают мастерство фигуристок судейский корпус из 3 российских и 3 зарубежных специалистов. Сред них есть и те, кто обслуживал Олимпийские игры, а также Чемпионаты мира.

- Есть неплохие девушки из Кореи, но пока рано говорить о том, кто сильнее. Мы никогда не выделяем лидеров до конца соревнований. Но уровень у всех разный наивысшая оценка сегодня – больше 30, а наименьшая – не больше 10, - подчеркнул технический делегат Александр Лакерник.

По итогам сегодняшнего дня в тройку лидеров вошли Ю Янг и Хаен Ли из Кореи, а также Алена Канышева из Москвы. Завтра короткую программу представят юноши. Начало соревнований намечено на 16:00.

Напомним, организаторы игр решили упорядочить попадание островитян на соревнования. Бесплатные билеты раздают на онлайн площадках. Попасть на состязания можно и просто придя на спортобъект. При наличии свободных мест все желающие смогут посмотреть выступление фигуристов.