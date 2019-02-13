Елена Вяльбе наградила победителей игр «Дети Азии»

13 февраля 2019 16:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Традиционная церемония награждения Первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась сегодня у Дома Правительства области. Медали вручали победителям и призерам в дисциплинах: прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки и сноуборд. Вместе с наградами спортсменам подарили талисманы игр.

Из рук Президента Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрия Глушко медали получили спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина в дисциплине К-70:

1 место - Вероника Шишкина (Казахстан);

2 место - Елизавета Мохова (ДФО);

3 место - Ксения Пискунова (УФО)

Заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев наградил лучших парней в этой же дисциплине:

1 место - Данил Садреев (Татарстан);

2 место - Максим Колобов (Сахалин-1);

3 место - Илья Манков (УФО)

За подготовку чемпионов медали также вручили их тренерам.

- Я буду не скромен, но это очевидный результат. Мы шли к этой победе, это ведь моя работа. Но, конечно же, я очень горд за своего спортсмена. Каждый его успех – радость, - поделился тренер сборной Татарстана Николай Герасимов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе наградила лучших юношей и девушек в смешанной эстафете лыжных гонок. Первое место заняли спортсмены из сборной Москвы. Серебро за командой из Сибирского федерального округа, а бронза досталась команде Сахалин-1.

Генеральный директор Дирекции игр «Дети Азии» Владимир Максимов вручил заслуженные награды лучшим сноубордисткам в дисциплине параллельный слалом:

1 место - Мария Волгина (УФО);

2 место - София Надыршина (Сахалин-1);

3 место - Елена Куликова (Москва)

В той же номинации сильнейших среди юношей поздравил министр спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков:

1 место - Ярослав Степанко (УФО);

2 место - Всеволод Мартынов (Башкортостан);

3 место - Артем Жмурко (Сахалин-1)

Напомним, церемонии награждения спортсменов проходят каждого соревновательного дня. Награды спортсменам по всем видам спорта вручают в 20:00 на сцене культурного парка, который развернулся у Дома правительства области.