ВФЛА признала чемпионат России в Казани лучшими соревнованиями в 2018 году - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 февраля 2019 17:22Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

ВФЛА признала чемпионат России в Казани лучшими соревнованиями в 2018 году

В рамках традиционного подведения итогов прошедшего года Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в номинации «Лучшие соревнования на стадионе» был отмечен чемпионат России, состоявшийся летом прошлого года в столице Татарстана.

Соответствующая памятная плакетка за подписью Президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина была вручена Министерству спорта Республики Татарстан 13 февраля в Москве, где в эти дни проходит чемпионат и Первенство страны по легкой атлетике в помещении.

«19-22 июля в столице на Центральном стадионе Казани прошел 99-й чемпионат России. Столица Республики Татарстан по праву считается одним из самых спортивных городов страны, поэтому нет ничего удивительного в том, что национальный чемпионат по легкой атлетике здесь проводился уже в третий раз. Соревнования прошли на высоком организационном уровне и были признаны «Лучшими соревнованиями» 2018 года», - было отмечено Федерацией.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта