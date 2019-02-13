ВФЛА признала чемпионат России в Казани лучшими соревнованиями в 2018 году

13 февраля 2019 17:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В рамках традиционного подведения итогов прошедшего года Всероссийской федерацией лёгкой атлетики в номинации «Лучшие соревнования на стадионе» был отмечен чемпионат России, состоявшийся летом прошлого года в столице Татарстана.

Соответствующая памятная плакетка за подписью Президента Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина была вручена Министерству спорта Республики Татарстан 13 февраля в Москве, где в эти дни проходит чемпионат и Первенство страны по легкой атлетике в помещении.

«19-22 июля в столице на Центральном стадионе Казани прошел 99-й чемпионат России. Столица Республики Татарстан по праву считается одним из самых спортивных городов страны, поэтому нет ничего удивительного в том, что национальный чемпионат по легкой атлетике здесь проводился уже в третий раз. Соревнования прошли на высоком организационном уровне и были признаны «Лучшими соревнованиями» 2018 года», - было отмечено Федерацией.