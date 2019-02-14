29 раз на пьедестал почёта  - Советский спорт
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14 февраля 06:17

29 раз на пьедестал почёта 

С 7 по 11 февраля в Улан-Удэ прошли чемпионат и первенство страны по тхэквондо ИТФ. Спортсмены, представлявшие Новосибирскую область, 29 раз поднимались на пьедестал почёта, завоевав 9 золотых, 7 серебряных и 13 бронзовых медалей. 

Всего на татами физкультурно-спортивного комплекса столицы Бурятии вышло 577 атлетов из 25 регионов страны. По итогам соревнований сформированы сборные страны, которым предстоит защищать честь отечественного спорта на чемпионате и первенствах Европы и мира. В сборные вошли победители и серебряные призёры турниров.

Победители и призёры чемпионата и первенства России

Золото:

Станислав Усиков (мужчины, туль 2 дан);

Вадим Кан (мужчины, туль 4 дан);

Александр Поляков (мужчины, спецтехника);

Полина Семибратова (14–15 лет, спарринг абсолютная категория);

Матвей Савин, Даниил Ильиных, Артём Игнатьев, Егор Черепанов, Марк Андреев (14–15 лет, командный туль);

Екатерина Исакова (1113 лет, спарринг до 45 кг);

Мирослав Проскуряков (1113 лет, спарринг до 50 кг);

Дмитрий Орехов (11–13 лет, спарринг до 55 кг);

Валерий Васильев (ветераны, туль 6 дан).

Серебро:

Сергей Заварзин (мужчины, туль 4 дан);

Алина Пушкарева (женщины, туль 2 дан);

Елизавета Хохлова (женщины, туль 1 дан);

Александр Поляков, Станислав Усиков, Сергей Заварзин, Эльгон Сулейманов, Глеб Калантаев (мужчины, командная спецтехника).

Данила Алексанов (14–15 лет, спарринг до 70 кг);

Егор Черепанов, Артём Игнатьев, Антон Точилин, Данила Алексанов, Ян Югансон, Марк Андреев (1415 лет, командный спарринг);

Данил Бродников (11–13 лет, спарринг абсолютная категория);

Бронза:

Эльгун Сулейманов (мужчины, туль 4 дан);

Глеб Калантаев (мужчины, туль 1 дан);

Владислав Усиков (мужчины, туль 1 дан);

Александр Поляков, Станислав Усиков, Сергей Заварзин, Эльгон Сулейманов, Глеб Калантаев (мужчины, командный туль);

Ольга Иванова, Лидия Григорьева, Юлия Салтыкова, Елизавета Хохлова, Алина Пушкарёва (женщины, командный спарринг);

Ольга Иванова, Лидия Григорьева, Юлия Салтыкова, Елизавета Хохлова, Алина Пушкарёва (женщины, командный туль);

Артём Гавриков (1617 лет, спарринг до 63 кг);

Марина Ледвина (1415 лет, спарринг до 60 кг);

Анастасия Савенкова (1415 лет, спарринг 65 кг);

Антон Точилин (1415 лет, спарринг абсолютная категория);

Юлия Салтыкова (1417 лет, туль 1 дан);

Юлия Примакова (1113 лет, спарринг до 45 кг);

Никита Киселёв (1113 лет, спарринг до 55 кг).

источник: «Советский спорт»
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