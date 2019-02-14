29 раз на пьедестал почёта 

Всего на татами физкультурно-спортивного комплекса столицы Бурятии вышло 577 атлетов из 25 регионов страны. По итогам соревнований сформированы сборные страны, которым предстоит защищать честь отечественного спорта на чемпионате и первенствах Европы и мира. В сборные вошли победители и серебряные призёры турниров.
Победители и призёры чемпионата и первенства России
Золото:
– Станислав Усиков (мужчины, туль 2 дан);
– Вадим Кан (мужчины, туль 4 дан);
– Александр Поляков (мужчины, спецтехника);
– Полина Семибратова (14–15 лет, спарринг абсолютная категория);
– Матвей Савин, Даниил Ильиных, Артём Игнатьев, Егор Черепанов, Марк Андреев (14–15 лет, командный туль);
– Екатерина Исакова (11–13 лет, спарринг до 45 кг);
– Мирослав Проскуряков (11–13 лет, спарринг до 50 кг);
– Дмитрий Орехов (11–13 лет, спарринг до 55 кг);
– Валерий Васильев (ветераны, туль 6 дан).
Серебро:
– Сергей Заварзин (мужчины, туль 4 дан);
– Алина Пушкарева (женщины, туль 2 дан);
– Елизавета Хохлова (женщины, туль 1 дан);
– Александр Поляков, Станислав Усиков, Сергей Заварзин, Эльгон Сулейманов, Глеб Калантаев (мужчины, командная спецтехника).
– Данила Алексанов (14–15 лет, спарринг до 70 кг);
– Егор Черепанов, Артём Игнатьев, Антон Точилин, Данила Алексанов, Ян Югансон, Марк Андреев (14–15 лет, командный спарринг);
– Данил Бродников (11–13 лет, спарринг абсолютная категория);
Бронза:
– Эльгун Сулейманов (мужчины, туль 4 дан);
– Глеб Калантаев (мужчины, туль 1 дан);
– Владислав Усиков (мужчины, туль 1 дан);
– Александр Поляков, Станислав Усиков, Сергей Заварзин, Эльгон Сулейманов, Глеб Калантаев (мужчины, командный туль);
– Ольга Иванова, Лидия Григорьева, Юлия Салтыкова, Елизавета Хохлова, Алина Пушкарёва (женщины, командный спарринг);
– Ольга Иванова, Лидия Григорьева, Юлия Салтыкова, Елизавета Хохлова, Алина Пушкарёва (женщины, командный туль);
– Артём Гавриков (16–17 лет, спарринг до 63 кг);
– Марина Ледвина (14–15 лет, спарринг до 60 кг);
– Анастасия Савенкова (14–15 лет, спарринг 65 кг);
– Антон Точилин (14–15 лет, спарринг абсолютная категория);
– Юлия Салтыкова (14–17 лет, туль 1 дан);
– Юлия Примакова (11–13 лет, спарринг до 45 кг);
– Никита Киселёв (11–13 лет, спарринг до 55 кг).