29 раз на пьедестал почёта 

Всего на татами физкультурно-спортивного комплекса столицы Бурятии вышло 577 атлетов из 25 регионов страны. По итогам соревнований сформированы сборные страны, которым предстоит защищать честь отечественного спорта на чемпионате и первенствах Европы и мира. В сборные вошли победители и серебряные призёры турниров.