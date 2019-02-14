11 медалей завоевали тайбоксеры из Бурятии на чемпионате и первенстве СФО

Спортсмены сборной Республики Бурятия завоевали 11 наград разного достоинства: 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали. Также в возрастной категории 14-15 лет сборная Бурятии заняла 3 место.

«Надо отметить иволгинскую спортсменку Бардунаеву Ольгу, которая впервые покорила ринг Сибири, одолев в финале с минимальным счетом свою перспективную одноклубницу Леонтьеву Кристину», - сообщают в Федерации тайского бокса Бурятии.

Не обошли вниманием в федерации и финальный поединок нашей чемпионки Екатерины Карнаковой. Ей не нашлось достойных соперников в ее категории (57 кг) и она поднялась на одну выше (60 кг). Довольно легко дойдя до финала, Катю ждала победительница Первенства Мира и России из Новосибирска. В очень равном поединке чемпионок по мнению судей победу присудили сопернице Кати с минимальным счетом 29:28. Ждем возможного реванша на Первенстве России.

«Также поздравляем с золотой медалью Утенкова Егора, который впервые выступал на таком уровне! Достойное Серебро Никиты Аюрзанаева, в этом году перешедшего в юниоры! Ну и всех призеров и участников!», - отмечают в Федерации тайского бокса Бурятии.



Итоги соревнований:

Бардунаева Ольга - 1 место

Утенков Егор - 1 место

Карнакова Екатерина - 2 место

Леонтьева Кристина - 2 место

Аюрзанаев Никита - 2 место

Калашников Дмитрий - 2 место

Гукасян Олег - 2 место

Степанов Евгений - 3 место

Шляхтер Александр - 3 место

Гаськов Максим - 3 место

Шуинов Жанат - 3 место



Следующие соревнования пройдут с 1 по 3 марта в Улан-Удэ. Чемпионат и первенство Республики Бурятия будут корректировочными перед Чемпионатом России, который состоится в конце марта.