Известные хоккеисты Павел Буре и Юрий Бабенко поддержали спортсменов из Кувейта на играх «Дети Азии»  - Советский спорт
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14 февраля 06:23

Известные хоккеисты Павел Буре и Юрий Бабенко поддержали спортсменов из Кувейта на играх «Дети Азии» 

Легендарный российский нападающий Павел Буре поддержал юношескую команду Кувейта, которая покорила зрителей первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии».  

Напомним, участники команды впервые встали на коньки три недели назад. На Играх они проиграли четыре матча с общим счетом 0:219. Сахалинцы решили поддержать сборную и устроили флешмоб. Жители острова пришли на последнюю матчевую встречу команды с плакатами, а также запустили в социальных сетях специальный хэштег #GoKuwait. Перед матчем с Японией спортсменам также вручили медали «За волю к победе».

- Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются, и все получится. Привет Кувейту", - прокомментировал Павел Буре.

Павел Буре выступал за американские клубы с 1999 по 2003 год. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ. Спортсмен выступал за сборные СССР и России, становился чемпионом мира и был капитаном олимпийской команды на Играх в Нагано-1998.

К флешмобу присоединился и тренер молодежной сборной России по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Юрий Бабенко. Он также пожелал удачи юным игрокам сборной Кувейта.

- Я - Юрий Бабенко, бывший профессиональный хоккеист. Это обращение для сборной Кувейта. Хоккей - это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо, - подчеркнул именитый спортсмен.

Соревнования для сборной Кувейта уже закончились. Сегодня спортсмены отправляются домой. Однако, именно Игры стали для них стимулом для того, чтобы заниматься дальше. Кувейтцы планируют продолжить тренировки и вернуться на «Дети Азии» через несколько лет.

источник: «Советский спорт»
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