Известные хоккеисты Павел Буре и Юрий Бабенко поддержали спортсменов из Кувейта на играх «Дети Азии» 

Напомним, участники команды впервые встали на коньки три недели назад. На Играх они проиграли четыре матча с общим счетом 0:219. Сахалинцы решили поддержать сборную и устроили флешмоб. Жители острова пришли на последнюю матчевую встречу команды с плакатами, а также запустили в социальных сетях специальный хэштег #GoKuwait. Перед матчем с Японией спортсменам также вручили медали «За волю к победе».

- Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются, и все получится. Привет Кувейту", - прокомментировал Павел Буре.

Павел Буре выступал за американские клубы с 1999 по 2003 год. В 2012 году его включили в Зал славы НХЛ. Спортсмен выступал за сборные СССР и России, становился чемпионом мира и был капитаном олимпийской команды на Играх в Нагано-1998.

К флешмобу присоединился и тренер молодежной сборной России по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо" Юрий Бабенко. Он также пожелал удачи юным игрокам сборной Кувейта.

- Я - Юрий Бабенко, бывший профессиональный хоккеист. Это обращение для сборной Кувейта. Хоккей - это настоящий мужской вид спорта, и вы большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет хорошо, - подчеркнул именитый спортсмен.