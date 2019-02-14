Глава сахалинской федерации киокусинкай стал обладателем чёрного пояса 5 дана 

Знаменательное событие состоялось на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа.

Со Борис Николаевич является основателем федерации киокусинкай Сахалинской области, возглавив её в 1989 году.

В 1990 году впервые был проведен официальный региональный чемпионат по каратэ Киокушинкай. В этом же году на Сахалин был приглашен обладатель черного пояса (1 дана), семпай Валерий Викторович Пукас (в настоящее время шихан, 7 дан, президент ФКР), под руководством которого прошли сборы с проведением кю-тестов. В 1991 году на соревнования впервые были приглашены бойцы из городов Дальнего Востока.

В марте 2005-го островная организация киокусинкай под руководством Бориса Николаевича организовала и провела на высоком уровне первенство ДФО и в октябре того же года – дальневосточный чемпионат.

В марте 2016 года воспитанница Бориса Со Елизавета Мищенко завоевала первое место на Первенстве России в дисциплине кумитэ. В начале 2017-го стала чемпионкой ДФО в возрастной группе спортсменов 16-17 лет и весовой категории — свыше 55 кг. В этом же году Елизавета успешно прошла дан-тест и стала обладателем черного пояса по киокушинкай каратэ.