Terry выступил на сцене игр «Дети Азии»  - Советский спорт
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14 февраля 06:25

Terry выступил на сцене игр «Дети Азии» 

Череду выступлений на площадке Игр «Дети Азии» продолжил Terry (Олег Терновой) – победитель шоу «Песни» на ТНТ и участник лейбла Black Star. Начинающий артист спел уже полюбившиеся многим песни, а также презентовал новый сингл «Мне с тобою легко».  

- Сегодня было очень здорово. Несмотря на то, что погода не самая теплая, народ очень дружелюбный и, действительно, грел меня своей любовью сегодня на сцене, - делится певец после выступления.

Жизнь артиста почти не связана со спортом. В детстве он занимался греко-римской борьбой, а о зимних видах спорта мало, что знал. Это неудивительно, ведь певец родился в Узбекистане, где большую часть времени очень жарко. Сейчас Олег полностью отдался музыке, поэтому найти время на что-то другое почти нет. Но хоть певец и далек от спорта, он очень рад тому, что его пригласили на такое событие.

- Думаю, очень важно проводить подобные мероприятия. Я вообще считаю, нужно уделять особое внимание молодому поколению и занимать их умы и свободное время спортом и учебой. Ведь дети – это наше будущее, - продолжил певец.

Для музыканта спортсмен - человек с огромной силой воли.

- Спортсмен, как и артист, он представляет какую-то область, какой-то город, какую-то страну, поэтому он должен подавать правильный пример молодежи. То есть спортсмен должен быть хорошим человеком, - отмечает Олег.

Напомним, концерты российских звезд проходят на сцене Культурного парка, который развернулся у Дома Правительства Сахалинской области. Уже 15 февраля сахалинцы смогут увидеть выступление участника шоу Песни на ТНТ Джей Мара. Оно начнется сразу после церемонии награждения спортсменов, которая ежедневно стартует в 20:00.

источник: «Советский спорт»
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