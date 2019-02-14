Биатлонисты разыграют медали «Праздника Севера» - Советский спорт
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14 февраля 08:11

Биатлонисты разыграют медали «Праздника Севера»

Сельские «стреляющие лыжники» соберутся в Муромцевском районе.

С 15 по 17 февраля в селе Петропавловка Муромцевского района пройдут финальные соревнования по биатлону в зачет XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019». По предварительным данным, в турнире примут участие порядка 10-12 команд, среди которых будут спортсмены Муромцевского, Азовского, Павлоградского, Знаменского, Любинского, Тевризского, Седельниковского районов.

В программе соревнований значатся индивидуальные гонки у мужчин и женщин, спринтерские дистанции, а также эстафеты.

Расписание соревнований

15 февраля

14:45 – торжественное открытие

15:00 – пристрелка

16:00 – спринт (мужчины – 6 км, женщины – 5 км)

16 февраля

10:45 – награждение по итогам 1-го дня

11:00 – пристрелка

12:00 – индивидуальная гонка (мужчины – 10 км, женщины – 7,5 км)

17 февраля

10:45 – награждение по итогам 2-го дня

11:00 – пристрелка

12:00 – эстафетная гонка

14:00 – награждение

Напомним, что в прошлом году в индивидуальных гонках и спринте двукратными чемпионами «Праздника Севера – Седельниково-2018» стали Алексей Зубков из Любинского района и Анастасия Чупахина из Муромцевского. В эстафете не было равных сборной Муромцевского района, 2-е место заняла дружина Тевризского, третье – команда Тарского района.

Соревнования по биатлону станут пятым видом спорта, где разыграют медали «Праздника Севера-2019». Всего в рамках областного праздника соревнования пройдут по 12-ти видам программы. К тому же обязательной для всех районов является Спартакиада сельских школьников, которая проводится по нескольким спортивным дисциплинам в разных населенных пунктах.

Уже определены призеры в скоростной радиотелеграфии, шорт-треке, конькобежном спорте и среди спортивных семей. Также до основного праздника медали будут разыграны в настольном теннисе.

А состязания по хоккею, мини-футболу, лыжным гонкам, зимнему полиатлону, шашкам и мотокроссу пройдут в столице «Праздника Севера-2019» – Кормиловке – с 28 февраля по 3 марта.

источник: «Советский спорт»
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