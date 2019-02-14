Фехтовальщики готовятся к «горячей весне» с холодным оружием - Советский спорт
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14 февраля 08:11

Фехтовальщики готовятся к «горячей весне» с холодным оружием

Лидеры омского фехтования поборются за путевки на чемпионаты Сибири.

Более 150-ти спортсменов станут участниками чемпионата Омской области по фехтованию, который пройдет с 15 по 17 февраля на двух площадках. Торжественное открытие состоится 16 февраля в 10:00 в СДЮСШОР № 12 имени Оганеса Крикорьянца (ул. Магистральная, 45).


Однако к этому моменту соревнования будут уже в разгаре! Стартуют они 15 февраля. Первыми в борьбу за награды вступят девушки-шпажистки. Их поединки начнутся в 15:00 в СДЮСШОР № 12. Сначала спортсменки разыграют личные медали, а затем выявят сильнейших в командных состязаниях. Основными фаворитками здесь являются Дарья Романова, Алина Видмиллер, Валерия Кущей и Анна Аушева.


Днем позже, сразу после церемонии открытия в бой вступят мужчины. Здесь борьба также ожидается жаркой, ведь на награды претендуют основные лидеры омской команды: Николай Крикорьянц, Никита Шикирун, Егор Гаврилов, Богдан Хитушко, а также начавший тренерскую карьеру Денис Степанов. Мужчины также выступят в личном и командном турнирах.


Саблисты скрестят оружие 17 февраля в стенах спортивного комплекса «Юность» (ул. Б. Хмельницкого, 223). В этот день также в личных и командных состязаниях выступят и мужчины, и женщины. Ростислав Демьяновский, Елизавета Журавлева и другие лидеры омской сборной, несомненно, вновь продемонстрируют свои технико-тактические приемы и волю к победе. Начало соревнований – в 10:00.


На региональных стартах тренеры нашей команды еще раз посмотрят на претендентов в состав сборной области, которые уже в конце марта примут участие в чемпионатах сибирского федерального округа. Шпажисты 30 и 31 марта выступят в родном городе в стенах Омского велотрека. А саблисты 30 марта отправятся в Новосибирск.

источник: «Советский спорт»
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