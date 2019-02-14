Огонь Зимней универсиады-2019 отправляется на юг Красноярского края - Советский спорт
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14 февраля 08:13

Огонь Зимней универсиады-2019 отправляется на юг Красноярского края

В пятницу, 15 февраля, этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года состоится в Шушенском. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 16.30 у Речного вокзала, пробегут мимо площади Победы и Петропавловской церкви, по территории Музея-заповедника «Шушенское», а затем финишируют на Центральной площади, где зажгут городскую чашу огня.

Общая протяженность маршрута в Шушенском – 1930 м. Огонь по улицам города пронесут председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, артист народного духового эстрадно-джазового оркестра «Крещендо» Николай Улитин, педагог дополнительного образования Центра туризма, краеведения и экологии Алексей Варич, директор физкультурно-спортивного центра им. Ивана Ярыгина Владимир Семенюк, руководитель Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Шушенском районе Владимир Мурашов, призер Кубка России по легкой атлетике Антон Аникин, глава администрации Сизинского сельсовета Шушенского района Татьяна Коробейникова и другие факелоносцы. Отметим, что именно в Шушенском отрезок маршрута преодолеет самый старший участник Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 – 83-летний ветеран спорта Анатолий Доровских.

В субботу, 16 февраля, огонь Студенческих игр встретят в Минусинске. Факелоносцы начнут свой путь в 15.00 около торгово-развлекательного комплекса «Фестиваль» и пробегут по городу 2700 м. Маршрут участников эстафеты украсят виды на Пантелеймоновскую часовню, Собор Спаса Нерукотворного, памятник Герою Советского союза Сергею Кретову. Городскую чашу огня зажгут на Соборной площади. В эстафете примут участие министр строительства Красноярского края Сергей Козупица, тренер спортивной школы олимпийского резерва им. В.П. Щедрухина, участница турнира по дзюдо Всемирной летней универсиады Екатерина Трушина, руководитель штаба флагманской программы «Беги за мной, Минусинск» Любовь Костенко и другие факелоносцы.

И в Шушенском, и в Минусинске в дни проведения этапов Эстафеты огня пройдут праздничные концерты в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс». Затем огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Ачинск, где 19 февраля пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 23 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.

Проект проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Зимней универсиады-2019 охраняют сотрудники Росгвардии.

источник: «Советский спорт»
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