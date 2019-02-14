Николай Бережной дал старт региональным чемпионату и первенству по боксу

Помимо столичных спортсменов в турнире участвуют боксеры Инты, Усинска, Сосногорска, Ухты, Удорского, Корткеросского и Сыктывдинского районов.

На официальной церемонии открытия министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной пожелал участникам яркого выступления.

«Пусть каждый поединок будет интересным и победитель будет определяться в конце последнего раунда. У нас стоит серьезная задача: федерация бокса Республики Коми должна сформировать сильную и конкурентоспособную сборную команду региона для участия в чемпионате и первенстве северо-западного федерального округа. Бокс у нас развивается достаточно активно и с каждым годом появляются новые «звезды». И на самом деле пройти путь от начинающего боксёра до мастера дорогого стоит. Это пролитый пот на ежедневных тренировках; это работа одной командой со своим тренером. Мы будем болеть за вас и за красивый бокс», - сказал министр.

По просьбе председателя Государственного совета Республики Коми Надежды Дорофеевой Николай Бережной вручил ценные подарки и благодарственные письма Михаилу Мартынову, Михаилу Баурову и Эдуарду Фатыхову.

Сразу после торжественной церемонии прошли предварительные бои, которые продолжатся завтра с 16.00. Финальные встречи состоятся в субботу с 12.00.

Напомним, что победители среди мужчин представят республику на окружном чемпионате в Пскове в сентябре. У юниоров межрегиональный турнир запланирован на март. Он пройдёт в Мурманской области в городе Апатиты.