Лыжи в «Альпийской деревне»

База «Альпийская деревня» в селе Октябрьское Горьковского района в ближайшие выходные станет центром лыжных гонок Омской области. Здесь 16 и 17 февраля соберутся сильнейшие спортсмены региона. На кону будут не только медали чемпионата и первенства. Эти соревнования станут еще и рейтинговыми, причем для всех возрастных групп коэффициент будет удвоенным!

В субботу, 16 февраля, спортсменам предстоит гонка классическим стилем. Старт ей будет дан в 12:00. Самые юные девушки преодолеют дистанцию 3 километра, а для более опытных гонщиков предусмотрены дистанции в 5 и 10 километров.

Днем позже, 17 февраля, в 11:30 стартует гонка свободным стилем. Здесь, в зависимости от возраста, участники также преодолеют 3, 5 и 10 километров.

Напомним, что второй тур чемпионата и первенства Омской области 12 и 13 января принимала Крутая горка. Одним из победителей, причем на обеих дистанциях, тогда стал титулованный биатлонист Игорь Малиновский.