Врачи, спасатели и даже сахалинские пенсионерки поддерживают спортсменов первых зимних Международных игр «Дети Азии»  - Советский спорт
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14 февраля 10:39

Врачи, спасатели и даже сахалинские пенсионерки поддерживают спортсменов первых зимних Международных игр «Дети Азии» 

«Остров наш богат и славен   Добром и щедростью людской  Принял всех ребят достойно с распростёртою душой!» -  

пропевает под аккордеон Любовь Лисова. 30 из 80 прожитых лет пенсионерка занимается вокалом в городском доме культуры «Родина». В коллективе под названием «Ивушки» Любовь Ивановна не только солирует, но и является автором множества песен. Такое масштабное событие, как Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» не оставило женщину равнодушной. Она написала ряд частушек и представила их в Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов "Эдельвейс".

- Международные спортивные игры «Дети Азии» - это очень здорово. Все ходят воодушевленные. Как я и пропела в частушках, везде слышен смех, улицы полны молодежи, - делится Любовь Лисова,- Это все вдохновляет, но мы помогаем не только словом. Вот пару дней назад был случай в поликлинике. Стою в очереди, смотрю впереди парнишка в зеленой форме. Сразу видно волонтер. Я говорю, что приболел? Смущается, улыбается. Мы все посмеялись, я предложила пропустить его без очереди. Конечно, все согласились и пропустили юнца.

Подобные случаи не редки. Помогают приезжим гостям специалисты разных отраслей даже если это не касается их сферы деятельности.

-Имеющиеся на данный момент внештатные ситуации показывают, что к выполнению задач сотрудники МЧС Южно-Сахалинска готовы, в том числе и в не совсем типичных для себя условиях. Например, накануне горнолыжница из Индии повредила себе лодыжку. Спасатели прибыли на место. Выяснилось, что пострадавшая не владеет английским языком, как и врач. Необходимую информацию медик получил от спасателя, который выступил в роли переводчика. Удалось выяснить вопрос с приемом обезболивающего средства, а также убедиться, что транспортировка до медпункта будет безопасной, - рассказал руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Сахалинской области Александр Ивельский.

Случай произошел в смену начальника поисково-спасательного подразделения №4 сахалинского поисково-спасательного отряда России Альгеса Мэйжеса. Мэйжес и его коллеги дежурят как на спортивных объектахгорнолыжные трассы и спуски, трамплины – так и на местах проживания спортсменов. Всего в обеспечении безопасности соревнований задействовано 345 человек из служб пожарного надзора и МЧС, а также 42 единицы техники.

Другой уникальный случай произошел 11 февраля. Юный лыжник из Афганистана Хан Агха Тахири получил травму. Происшествие случилось на СТК «Горный воздух» во время соревнований. Совершая спуск с горы, парень ударился о флажок, находящийся на трассе. Спортсмена доставили в больницу, вызвали хирурга. Но не из-за травмы, а из-за языкового барьера. Врач Шухрат Джуракулов родом из Таджикистана. Мужчина – единственный человек в больнице, который смог поговорить с юным афганцем, не знающим ни русский, ни английский язык. Дело в том, что язык Таджикистана и Афганистана относится к одной языковой группе.

- Я ничего сверхъестественного не сделал, так бы поступил каждый. Просто наши языки похожи, я его понимаю, а он меня, - комментирует Шухрат Джуракулов, - Но главное в этой ситуации не мой перевод, а операция. Парень приехал на соревнования из бедного селения и такую операцию у себя на родине вряд ли получил бы. Стоимость штифа, который стоит в ноге, свыше 10 тысяч рублей. Сейчас парень чувствует себя хорошо, нога уже не болит.

Благодаря экстренной операции парень смог передвигаться по больнице уже на следующий день и уже ожидает выписки. Этот и другие случаи подтверждают, что не обязательно быть волонтером или организатором Игр «Дети Азии», чтобы сделать пребывание приезжих спортсменов и гостей более комфортным и радушным. Ведь мы не соперники, а друзья. Мы дети Азии.

источник: «Советский спорт»
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